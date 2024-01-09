Умєров назвав ключові фактори перемоги України у війні

Масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по Україні свідчать про відсутність в кремлівського диктатора Володимира Путіна прагнення до миру. Натомість Україні для перемоги необхідно впроваджувати значні зміни у військовій та інших сферах.
Що необхідно зробити Україні для перемоги у війні
Журналісти видання посилаються на заяви глави Міноборони України Рустема Умєрова, за словами якого, ключовими цілями і завданнями у розв’язаній Кремлем злочинній війні є:
найенергійніша і добре керована армія (потрібно набрати та навчити більше солдатів, а також дати ветеранам відпочити від бойових дій);
найсучасніша оборонна промисловість в Європі, якщо не в світі (потреби армії повинні бути пріоритизовані);
викорінення корупції, що залишилася, і безгосподарності;
"декомпресія" українських політичних дебатів.
Автори матеріалу зазначають, що жодне з цих завдань не є простим і кожне з них може опинитись під загрозою.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією сержанта роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича у коментарі журналістам телеканалу "Еспресо", військові злочинці армії РФ намагаються повернути втрачені позиції в районі Бахмута на Донеччині.
За його словами, російські військові злочинці назбирали достатньо сил та засобів для проведення штурмів позицій ЗСУ в районі Бахмута.
Військовий зазначив, що ворог постійно отримує підтримку резервів та партії БпЛА.
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