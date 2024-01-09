Умєров назвав ключові фактори перемоги України у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров назвав ключові фактори перемоги України у війні

Рустем Умєров
Джерело:  The Atlantic

Масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по Україні свідчать про відсутність в кремлівського диктатора Володимира Путіна прагнення до миру. Натомість Україні для перемоги необхідно впроваджувати значні зміни у військовій та інших сферах. 

Що необхідно зробити Україні для перемоги у війні

Журналісти видання посилаються на заяви глави Міноборони України Рустема Умєрова, за словами якого, ключовими цілями і завданнями у розв’язаній Кремлем злочинній війні є:

  • найенергійніша і добре керована армія (потрібно набрати та навчити більше солдатів, а також дати ветеранам відпочити від бойових дій);

  • найсучасніша оборонна промисловість в Європі, якщо не в світі (потреби армії повинні бути пріоритизовані);

  • викорінення корупції, що залишилася, і безгосподарності;

  • "декомпресія" українських політичних дебатів.

Автори матеріалу зазначають, що жодне з цих завдань не є простим і кожне з них може опинитись під загрозою.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією сержанта роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича у коментарі журналістам телеканалу "Еспресо", військові злочинці армії РФ намагаються повернути втрачені позиції в районі Бахмута на Донеччині.

92-га окрема штурмова бригада з іншими бригадами працюють тривалий час на південному напрямку Бахмута. Перебуваємо в активній обороні. Наразі ніяких тактичних і територіальних успіхів ворог не має. Сили оборони роблять все необхідне для того, щоб росіяни не просунулися, - підкреслив Маляревич.

За його словами, російські військові злочинці назбирали достатньо сил та засобів для проведення штурмів позицій ЗСУ в районі Бахмута.

Військовий зазначив, що ворог постійно отримує підтримку резервів та партії БпЛА.

Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота й техніка, то наразі дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА, - підкреслив Маляревич.

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