Умеров поделился подробностями работы делегации Украины в Женеве

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и с участием экономического блока правительства продолжает работу в Женеве.

Украинская делегация встретилась с Кушнером и Виткоффом в Женеве

Среди вопросов, которые будут рассмотрены во время работы, — механизмы экономической поддержки Украины, подготовка к следующему раунду трехсторонних мирных переговоров и обмена пленными. Об этом сообщил Рустем Умеров.

Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак. Рустем Умеров Секретарь СНБО

По его словам, вместе с экономической командой правительства делегация будет детально прорабатывать механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

Также Умеров вместе с народным депутатом Давидом Арахамией планирует обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.

Необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом", — добавил Умеров.

Кроме того, украинская делегация планирует продолжить работу и над вопросом обмена пленными.