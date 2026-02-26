Умеров поделился подробностями работы делегации Украины в Женеве

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и с участием экономического блока правительства продолжает работу в Женеве.
Главные тезисы
- Делегация Украины в Женеве фокусируется на обсуждении механизмов экономической поддержки страны.
- Планируется подготовка к следующему раунду трехсторонних мирных переговоров с участием российской стороны.
- Украинская делегация активно работает над вопросами инвестиций, долгосрочного сотрудничества и обмена пленными.
Украинская делегация встретилась с Кушнером и Виткоффом в Женеве
Среди вопросов, которые будут рассмотрены во время работы, — механизмы экономической поддержки Украины, подготовка к следующему раунду трехсторонних мирных переговоров и обмена пленными. Об этом сообщил Рустем Умеров.
По его словам, вместе с экономической командой правительства делегация будет детально прорабатывать механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.
Также Умеров вместе с народным депутатом Давидом Арахамией планирует обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.
Необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом", — добавил Умеров.
Кроме того, украинская делегация планирует продолжить работу и над вопросом обмена пленными.
