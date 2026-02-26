Умеров поделился подробностями работы делегации Украины в Женеве
Умеров поделился подробностями работы делегации Украины в Женеве

Рустем Умеров
Умеров
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и с участием экономического блока правительства продолжает работу в Женеве.

Главные тезисы

  • Делегация Украины в Женеве фокусируется на обсуждении механизмов экономической поддержки страны.
  • Планируется подготовка к следующему раунду трехсторонних мирных переговоров с участием российской стороны.
  • Украинская делегация активно работает над вопросами инвестиций, долгосрочного сотрудничества и обмена пленными.

Украинская делегация встретилась с Кушнером и Виткоффом в Женеве

Среди вопросов, которые будут рассмотрены во время работы, — механизмы экономической поддержки Украины, подготовка к следующему раунду трехсторонних мирных переговоров и обмена пленными. Об этом сообщил Рустем Умеров.

Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь СНБО

По его словам, вместе с экономической командой правительства делегация будет детально прорабатывать механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

Также Умеров вместе с народным депутатом Давидом Арахамией планирует обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.

Необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом", — добавил Умеров.

Кроме того, украинская делегация планирует продолжить работу и над вопросом обмена пленными.

Важный блок — гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты возвращения наших граждан, — сообщил Умеров, добавив, что об итогах работы сообщит после завершения встречи.

