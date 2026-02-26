Умєров поділився подробицями роботи делегації України у Женеві

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і за участю економічного блоку уряду продовжує роботу в Женеві.

Українська делегація зустрілася з Кушнером і Віткоффом у Женеві

Серед питань, які будуть розглянуті під час роботи — механізми економічної підтримки України, підготовка до наступного раунду тристоронніх мирних переговорів та питання обміну полоненими. Про це повідомив Рустем Умєров.

Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Рустем Умєров Секретар РНБО

За його словами, разом з економічною командою Уряду делегація детально опрацьовуватиме механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Також Умєров разом з народним депутатом Давидом Арахамією планує обговорити підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони.

Необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом", — додав Умєров.

Крім того, українська делегація планує продовжити роботу і над питанням обміну полоненими.