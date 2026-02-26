Умєров поділився подробицями роботи делегації України у Женеві
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров поділився подробицями роботи делегації України у Женеві

Рустем Умєров
Умєров

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і за участю економічного блоку уряду продовжує роботу в Женеві.

Головні тези:

  • Українська делегація в Женеві зосереджується на обговоренні механізмів економічної підтримки країни.
  • Планується підготовка до наступного раунду тристоронніх мирних переговорів за участі російської сторони.

Українська делегація зустрілася з Кушнером і Віткоффом у Женеві

Серед питань, які будуть розглянуті під час роботи — механізми економічної підтримки України, підготовка до наступного раунду тристоронніх мирних переговорів та питання обміну полоненими. Про це повідомив Рустем Умєров.

Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Секретар РНБО

За його словами, разом з економічною командою Уряду делегація детально опрацьовуватиме механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Також Умєров разом з народним депутатом Давидом Арахамією планує обговорити підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони.

Необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом", — додав Умєров.

Крім того, українська делегація планує продовжити роботу і над питанням обміну полоненими.

Важливий блок — гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян, — повідомив Умєров, додавши, що про підсумки роботи повідомить після завершення зустрічі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Обговорювали параметри закінчення війни". Умєров розкрив перші подробиці зустрічі в ОАЕ
Рустем Умєров
ОАЕ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Робота була змістовною та продуктивною — Умєров про тристоронню зустріч в Абу-Дабі
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров анонсував переговори з Росією у Женеві
Рустем Умєров
Нові переговори України, Росії та США - де та коли

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?