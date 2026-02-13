Умєров анонсував переговори з Росією у Женеві
Рустем Умєров
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Київ уже погодився на наступний раунд мирних перемовин щодо завершення російської війни. Він має відбутися 17-18 лютого.

Головні тези:

  • Посередницею у переговорах знову буде команда президента США Дональда Трампа.
  • Російську делегацію очолить помічник диктатора Володимир Мединський.

17–18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією.

За словами секретаря РНБО, команда Володимира Зеленського вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Він також офіційно підтвердив, що президент України визначив попередній склад переговорної групи:

  • секретар РНБО Рустем Умєров;

  • глава ОПУ Кирило Буданов,

  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,

  • голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія,

  • перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця,

  • заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Умєрова, ця переговорна група сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи, — наголосив секретар РНБО.

