Умєров анонсував переговори з Росією у Женеві

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Київ уже погодився на наступний раунд мирних перемовин щодо завершення російської війни. Він має відбутися 17-18 лютого.

Нові переговори України, Росії та США — де та коли

17–18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Рустем Умєров Секретар Ради національної безпеки та оборони України

За словами секретаря РНБО, команда Володимира Зеленського вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Він також офіційно підтвердив, що президент України визначив попередній склад переговорної групи:

секретар РНБО Рустем Умєров;

глава ОПУ Кирило Буданов,

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов,

голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія,

перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця,

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Умєрова, ця переговорна група сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.