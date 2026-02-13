Умеров анонсировал переговоры с Россией в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Киев уже согласился на следующий раунд мирных переговоров по завершению российской войны. Он должен пройти 17-18 февраля.

Новые переговоры Украины, России и США — где и когда

17–18 февраля в Женеве состоится следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Рустем Умеров Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

По словам секретаря СНБО, команда Владимира Зеленского уже приступила к подготовке к этой встрече.

Он также официально подтвердил, что президент Украины определил предварительный состав переговорной группы:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

глава ОПУ Кирилл Буданов,

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия,

первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица,

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По словам Умерова, эта переговорная группа сформирована с учетом военной, политической и сохранности составляющих процесса.