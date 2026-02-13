Умеров анонсировал переговоры с Россией в Женеве
Умеров анонсировал переговоры с Россией в Женеве

Рустем Умеров
Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Киев уже согласился на следующий раунд мирных переговоров по завершению российской войны. Он должен пройти 17-18 февраля.

Главные тезисы

  • Посредницей в переговорах снова будет команда президента США Дональда Трампа.
  • Российскую делегацию возглавит помощник диктатора Владимир Мединский.

Новые переговоры Украины, России и США — где и когда

17–18 февраля в Женеве состоится следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

По словам секретаря СНБО, команда Владимира Зеленского уже приступила к подготовке к этой встрече.

Он также официально подтвердил, что президент Украины определил предварительный состав переговорной группы:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;

  • глава ОПУ Кирилл Буданов,

  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,

  • глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия,

  • первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица,

  • заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По словам Умерова, эта переговорная группа сформирована с учетом военной, политической и сохранности составляющих процесса.

Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и продолжительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе, — подчеркнул секретарь СНБО.

