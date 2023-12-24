Умеров уточнил свои слова о призыве мужчин за границей

Министр обороны Рустем Умеров объяснил свои слова о мобилизации украинских мужчин призывного возраста, выехавших за границу.
Мобилизация мужчин за границей
Журналистка отметила, что немецкие СМИ написали, что Минобороны ищет способы, как вернуть уехавших украинских мужчин для того, чтобы они выполнили свой гражданский долг.
Мобилизированным за границей предложат опции
На вопрос о количестве украинских мужчин призывного возраста, после начала полномасштабного вторжения выехавших за границу и не вернувшихся, Умеров ответил, что последние полтора месяца консолидировали все базы данных.
На уточнение журналистки, что уже существует ответственность за уклонение от мобилизации, Умеров сказал:
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