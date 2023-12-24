Умеров уточнил свои слова о призыве мужчин за границей

Мобилизация мужчин за границей

Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем на призыв, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю. Поделиться

Журналистка отметила, что немецкие СМИ написали, что Минобороны ищет способы, как вернуть уехавших украинских мужчин для того, чтобы они выполнили свой гражданский долг.

Если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем, – ответил Умеров. Поделиться

Мобилизированным за границей предложат опции

На вопрос о количестве украинских мужчин призывного возраста, после начала полномасштабного вторжения выехавших за границу и не вернувшихся, Умеров ответил, что последние полтора месяца консолидировали все базы данных.

Первое, мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции – рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель. Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования. Поделиться

На уточнение журналистки, что уже существует ответственность за уклонение от мобилизации, Умеров сказал: