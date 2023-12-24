Умєров уточнив свої слова про призив чоловіків за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив свої слова щодо мобілізації українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон.
Мобілізація чоловіків за кордоном
Журналістка зазначила, що німецькі ЗМІ написали, що Міноборони шукає способи, як повернути українських чоловіків, які виїхали, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок.
Мобілізованим за кордоном запропонують опції
На питання про кількість українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися, Умєров відповів, що останні півтора місяці консолідували всі бази даних.
На уточнення журналістки, що наразі вже існує відповідальність за ухилення від мобілізації, Умєров сказав:
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