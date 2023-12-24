Умєров уточнив свої слова про призив чоловіків за кордоном

Мобілізація чоловіків за кордоном

Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали, не знаю. Поширити

Журналістка зазначила, що німецькі ЗМІ написали, що Міноборони шукає способи, як повернути українських чоловіків, які виїхали, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок.

Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім, - відповів Умєров. Поширити

Мобілізованим за кордоном запропонують опції

На питання про кількість українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися, Умєров відповів, що останні півтора місяці консолідували всі бази даних.

Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування. Поширити

На уточнення журналістки, що наразі вже існує відповідальність за ухилення від мобілізації, Умєров сказав: