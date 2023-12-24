Умєров уточнив свої слова про призив чоловіків за кордоном
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров уточнив свої слова про призив чоловіків за кордоном

Рустем Умєров
Read in English
Джерело:  Суспільне

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив свої слова щодо мобілізації українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон.

Мобілізація чоловіків за кордоном

Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали, не знаю.

Журналістка зазначила, що німецькі ЗМІ написали, що Міноборони шукає способи, як повернути українських чоловіків, які виїхали, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок.

Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім, - відповів Умєров.

Мобілізованим за кордоном запропонують опції

На питання про кількість українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися, Умєров відповів, що останні півтора місяці консолідували всі бази даних.

Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування.

На уточнення журналістки, що наразі вже існує відповідальність за ухилення від мобілізації, Умєров сказав:

Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Маємо змінити підходи. Умєров звернувся з закликом до місцевої влади
Рустем Умєров
Рустем Умєров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Важко уявити. У Німеччині відреагували на звернення Умєрова до українців за кордоном
Рустем Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нові правила мобілізації. Умєров розкрив основні складові законопроєкту
Рустем Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм