Уникальная миссия ГУР. Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse — видео

Уникальная операция, десант ГУР на Black Hawk, асы FPV – Любомир Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse.
Главные тезисы
- Фильм Killhouse представляет уникальную эвакуационную операцию со спецназом и современными военными технологиями.
- 80% участников съемок Killhouse - реальные воины из служб безопасности и обороны Украины, что делает проект еще более автентичным.
- Создание такого фильма позволяет привлечь внимание к военной профессионализму и технологичности украинской армии на мировой арене.
Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse
Режиссер Любомир Левицкий представил официальный трейлер фильма Killhouse — первого украинского полнометражного тактического экшн-триллера.
Фильм создан в сотрудничестве и поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.
80% участников съемок Killhouse — реальные воины Сил безопасности и обороны Украины.
В основе сюжета Killhouse — реальная история об уникальной эвакуационной миссии с использованием дронов. Лента показывает, как украинские спецназовцы пытаются спасти супругов гражданских и их ребенка из зоны боевых действий.
Жужжание беспилотников, гул бронетехники, дерзкое движение легендарных вертолетов Black Hawk, кадры современных систем связи и наблюдения, взрывы и стрельба ― фильм дает беспрецедентное представление о том, как и чем воюют украинцы.
В ролях — реальные военнослужащие ГУР, СБУ, 3-й ОШБр ВСУ, а также Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александра Сорока, Валерий Величко, Audrey MacAlpine.
Премьера экшн-триллера Killhouse ожидается в начале 2026 года.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-