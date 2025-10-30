Уникальная миссия ГУР. Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Уникальная миссия ГУР. Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse — видео

ГУР
Killhouse
Читати українською

Уникальная операция, десант ГУР на Black Hawk, асы FPV – Любомир Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse.

Главные тезисы

  • Фильм Killhouse представляет уникальную эвакуационную операцию со спецназом и современными военными технологиями.
  • 80% участников съемок Killhouse - реальные воины из служб безопасности и обороны Украины, что делает проект еще более автентичным.
  • Создание такого фильма позволяет привлечь внимание к военной профессионализму и технологичности украинской армии на мировой арене.

Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse

Режиссер Любомир Левицкий представил официальный трейлер фильма Killhouse — первого украинского полнометражного тактического экшн-триллера.

Фильм создан в сотрудничестве и поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

80% участников съемок Killhouse — реальные воины Сил безопасности и обороны Украины.

Сегодня украинские военные — это уровень мастерства, которым увлекается весь мир. Killhouse показывает, как работают наши лучшие подразделения, какую технику используют, как принимают трудные решения. Это фильм для них и о них, — подчеркнул Любомир Левицкий.

В основе сюжета Killhouse — реальная история об уникальной эвакуационной миссии с использованием дронов. Лента показывает, как украинские спецназовцы пытаются спасти супругов гражданских и их ребенка из зоны боевых действий.

Жужжание беспилотников, гул бронетехники, дерзкое движение легендарных вертолетов Black Hawk, кадры современных систем связи и наблюдения, взрывы и стрельба ― фильм дает беспрецедентное представление о том, как и чем воюют украинцы.

Создание качественного полного метра, способного привлечь внимание и показать на весь мир настоящую историю войны Украины за независимость, напомнить о военных преступлениях россиян, засвидетельствовать профессионализм, технологичность и смелость нашей армии — это очень хорошее и необходимое дело. Спасибо Любомиру Левицкому и команде создателей фильма за сотрудничество — для военной разведки было за честь поддержать украинское кино, — сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

В ролях — реальные военнослужащие ГУР, СБУ, 3-й ОШБр ВСУ, а также Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александра Сорока, Валерий Величко, Audrey MacAlpine.

Премьера экшн-триллера Killhouse ожидается в начале 2026 года.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
При участии ГУР. Украинский режиссер Левицкий снимает триллер Killhouse — видео
ГУР
Левицкий
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Финальный трейлер украинской драмы "Серые пчелы" появился в сети — видео
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — смотрите финальный трейлер
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" - стоит ли смотреть?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?