Уникальная миссия ГУР. Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse — видео

Режиссер Левицкий представил трейлер экшн-триллера Killhouse

Режиссер Любомир Левицкий представил официальный трейлер фильма Killhouse — первого украинского полнометражного тактического экшн-триллера.

Фильм создан в сотрудничестве и поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Третьей отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

80% участников съемок Killhouse — реальные воины Сил безопасности и обороны Украины.

Сегодня украинские военные — это уровень мастерства, которым увлекается весь мир. Killhouse показывает, как работают наши лучшие подразделения, какую технику используют, как принимают трудные решения. Это фильм для них и о них, — подчеркнул Любомир Левицкий. Поделиться

В основе сюжета Killhouse — реальная история об уникальной эвакуационной миссии с использованием дронов. Лента показывает, как украинские спецназовцы пытаются спасти супругов гражданских и их ребенка из зоны боевых действий.

Жужжание беспилотников, гул бронетехники, дерзкое движение легендарных вертолетов Black Hawk, кадры современных систем связи и наблюдения, взрывы и стрельба ― фильм дает беспрецедентное представление о том, как и чем воюют украинцы.

Создание качественного полного метра, способного привлечь внимание и показать на весь мир настоящую историю войны Украины за независимость, напомнить о военных преступлениях россиян, засвидетельствовать профессионализм, технологичность и смелость нашей армии — это очень хорошее и необходимое дело. Спасибо Любомиру Левицкому и команде создателей фильма за сотрудничество — для военной разведки было за честь поддержать украинское кино, — сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Поделиться

В ролях — реальные военнослужащие ГУР, СБУ, 3-й ОШБр ВСУ, а также Сергей Стрельников, Денис Капустин, Александра Сорока, Валерий Величко, Audrey MacAlpine.