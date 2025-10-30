Унікальна місія ГУР. Режисер Левицький представив трейлер екшн-трилера Killhouse — відео

Створення якісного повного метра, здатного привернути увагу та показати на весь світ справжню історію війни України за незалежність, нагадати про воєнні злочини росіян, засвідчити професіоналізм, технологічність та сміливість нашої армії ― це дуже добра і необхідна справа. Дякуємо Любомиру Левицькому та команді творців фільму за співпрацю ― для воєнної розвідки було за честь підтримати українське кіно, ― сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.