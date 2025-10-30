Унікальна місія ГУР. Режисер Левицький представив трейлер екшн-трилера Killhouse — відео

Унікальна операція, десант ГУР на Black Hawk, аси FPV — Любомир Левицький представив трейлер екшн-трилера Killhouse.
Головні тези:
- Фільм Killhouse є першим українським тактичним екшн-трилером з участю реальних воїнів зі служб безпеки та оборони.
- Стрічка розповідає про унікальну евакуаційну операцію за участю українських спецпризначенців.
- Killhouse демонструє сцени використання дронів, бронетехніки, вертольотів Black Hawk та кадри сучасних військових технологій.
Режисер Левицький представив трейлер екшн-трилера Killhouse
Режисер Любомир Левицький представив офіційний трейлер фільму Killhouse ― першого українського повнометражного тактичного екшн-трилера.
Фільм створено у співпраці та за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Третьої окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу Збройних Сил України.
80% учасників зйомок Killhouse — реальні воїни Сил безпеки та оборони України.
В основі сюжету Killhouse — реальна історія про унікальну евакуаційну місію із використанням дронів. Стрічка показує, як українські спецпризначенці намагаються врятувати подружжя цивільних та їхню дитину із зони бойових дій.
Дзижчання безпілотників, гул бронетехніки, зухвалий рух легендарних гелікоптерів Black Hawk, кадри сучасних систем зв’язку та спостереження, вибухи та стрілянина ― фільм дає безпрецедентне уявлення про те, як і чим воюють українці.
У ролях — реальні військовослужбовці ГУР, СБУ, 3-ї ОШБр ЗСУ, а також Сергій Стрельников, Денис Капустін, Олександра Сорока, Валерій Величко, Audrey MacAlpine.
Прем’єра екшн-трилера Killhouse очікується на початку 2026 року.
