Уникальные драконовые деревья из Сокотры находятся под угрозой исчезновения

Драконовые деревья, известные своими грибовидными кронами и кроваво-красным соком, — уникальный вид, встречающийся только на еменском острове Сокотра. Но сейчас он находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

Драконовые деревья могут исчезнуть с планеты Земля

Остров Сокотра расположен в Аравийском море, примерно в 240 км от Африканского Рога. Экосистема острова насчитывает 825 видов растений, из которых более трети не встречаются больше нигде на Земле, что принесло ему статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди этих растений — бутылочные деревья, ладан и леса драконовых деревьев, привлекающие тысячи туристов.

Но драконовые деревья — это не просто ботаническая диковинка, а столб экосистемы Сокотры. Зонтические навесы улавливают туман и дождь, которые они направляют в почву, позволяя соседним растениям процветать в засушливом климате.

Драконовые деревья когда-то росли на Сокотре в большом количестве.

Согласно исследованию 2017 года в журнале Nature Climate Change, частота сильных циклонов резко выросла в Аравийском море за последние десятилетия, и драконовые деревья Сокотры расплачиваются за это.

Так, в 2015 году по острову пронесся разрушительный двойной удар циклонов — беспрецедентный по своей интенсивности. Тысячи деревьев, некоторым из которых более 500 лет, были вырваны с корнем. Разрушение продолжилось в 2018 году с очередным циклоном. При этом климатологи предупреждают, что, поскольку выбросы парниковых газов продолжают расти, то и интенсивность штормов будет расти. Поделиться

Но штормы — не единственная угроза. В отличие от сосен или дубов, произрастающих на 60-90 см в год, драконовые деревья растут только на 2-3 см в год. И к тому времени, как они достигают зрелости, многие из них уже съедены козами, свободно бродящими по острову. И сейчас единственное место, где молодые драконовые деревья могут выжить, — это защищенные питомники.

Большинство обследованных лесов, которые мы называем переспевшими, там нет молодых деревьев, нет саженцев. У вас есть старые деревья, которые падают и умирают, и не происходит особой регенерации, — сказал Алан Форрест, ученый по биоразнообразию.

В питомниках воспроизводство деревьев гораздо лучше, и более устойчиво к изменению климата. Однако питомники сталкиваются с недостаточным финансированием из-за гражданской войны в Йемене.