Унікальні драконові дерева з Сокотри перебувають під загрозою зникнення

Драконові дерева, відомі своїми грибоподібними кронами та криваво-червоним соком, — унікальний вид, що трапляється лише на єменському острові Сокотра. Але зараз він перебуває під загрозою зникнення через зміну клімату.

Драконові дерева можуть зникнути з планети Земля

Острів Сокотра розташований в Аравійському морі, приблизно за 240 км від Африканського Рогу. Екосистема острова налічує 825 видів рослин, з яких понад третина не зустрічаються більше ніде на Землі — що принесло йому статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Серед цих рослин — пляшкові дерева, ладан і ліси драконових дерев, що приваблюють тисячі туристів.

Але драконові дерева — це не просто ботанічна дивина, а стовп екосистеми Сокотри. Парасолькові навіси вловлюють туман і дощ, які вони спрямовують у ґрунт, даючи змогу сусіднім рослинам процвітати в посушливому кліматі.

Драконові дерева колись росли на Сокотрі у великій кількості. Але дедалі сильніші циклони, випасання кіз і постійні заворушення в Ємені підштовхнули цей вид і унікальну екосистему, яку він підтримує, до краху. Науковці попереджають, що без втручання ці дерева можуть зникнути протягом кількох століть, а разом з ними і багато інших видів.

Згідно з дослідженням 2017 року в журналі Nature Climate Change, частота сильних циклонів різко зросла в Аравійському морі за останні десятиліття, і драконові дерева Сокотри розплачуються за це.

Так, 2015 року островом пронісся руйнівний подвійний удар циклонів — безпрецедентний за своєю інтенсивністю. Тисячі дерев, деяким з яких понад 500 років, були вирвані з коренем. Руйнування продовжилося 2018 року з черговим циклоном. При цьому кліматологи попереджають, що оскільки викиди парникових газів продовжують зростати, то й інтенсивність штормів зростатиме. Поширити

Але шторми — не єдина загроза. На відміну від сосен чи дубів, які виростають на 60-90 см на рік, драконові дерева ростуть лише на 2-3 см на рік. І до того часу, як вони досягають зрілості, багато з них уже з'їдені козами, які вільно бродять островом. І зараз єдине місце, де молоді драконові дерева можуть вижити, — це захищені розплідники.

Більшість обстежених лісів, які ми називаємо перестиглими, — там немає молодих дерев, немає саджанців. У вас є старі дерева, які падають і вмирають, і не відбувається особливої регенерації, — сказав Алан Форрест, науковець із біорізноманіття.

У розплідниках відтворення дерев набагато краще, і більш стійке до зміни клімату. Однак розплідники стикаються з недостатнім фінансуванням через громадянську війну в Ємені. Уряд зосереджений на стабілізації країни, а не розв'язанні екологічних проблем.