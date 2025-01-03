Стартап Equatic предложил технологию очистки атмосферы от углекислого газа и производства экологически чистого водорода, однако встретил мощную критику со стороны экологов и защитников окружающей среды.

Что не так со стартапом Equatic по очистке воздуха от углекислого газа

По словам разработчиков технологии, ставшей основой для стартапа, для очистки воздуха от углекислого газа предлагается использовать электролиз воды из океана, во время которого также будет создаваться водород.

В настоящее время компания уже построила несколько экспериментальных установок и даже предприятие по их производству в Канаде.

По прогнозам разработчиков, технология позволит ежегодно изымать из воздуха до 100 тыс. углекислого газа.

Установка для электролиза воды Equatic

Сторонники этой технологии настаивают на экономической целесообразности и способности сохранять CO2 в стабильной форме на протяжении многих тысячелетий.

Что говорят критики новой технологии очистки воздуха

Однако критики, среди которых Мэри Черч из Центра международного экологического права, предупреждают, что использование этой технологии создает угрозу морским экосистемам.

Такое вмешательство может привести к изменению химического состава воды и повлиять на численность морских обитателей и их пищевые цепи.

Кроме этого открытым остается вопрос того, насколько энергетически стоит эта технология — на каждую тонну изъятого CO2 нужно 2,3 мегаватт-часа электроэнергии.

В таком масштабе, чтобы оказать существенное влияние на климат, удаление CO2 в море было бы по своей сути непредсказуемым и составляло бы значительные, новые и беспрецедентные риски для хрупких экосистем, поддерживающих жизнь на Земле, — объясняет Мэри Черч. Поделиться

Кроме этого остается проблема, как в короткие сроки масштабировать эту технологию и избежать последствий для экологии.

Несмотря на значительные инвестиции от Microsoft, Shopify и других, а также заключенные соглашения с такими компаниями как Boeing, эксперты отмечают, что технология должна дополнять, а не заменять сокращение выбросов.

Хотя такие решения, как Equatic, могут помочь в борьбе с климатическими изменениями, их внедрение требует тщательного мониторинга, разработки политик и гарантий во избежание вреда океанам.