Уникальный стартап по очистке воздуха встретил громкую критику. В чем причина
Категория
Технологии
Дата публикации

Уникальный стартап по очистке воздуха встретил громкую критику. В чем причина

Установка по очистке воздуха Equatic
Читати українською
Источник:  BBC

Стартап Equatic предложил технологию очистки атмосферы от углекислого газа и производства экологически чистого водорода, однако встретил мощную критику со стороны экологов и защитников окружающей среды.

Главные тезисы

  • Стартап Equatic предложил уникальную технологию очистки воздуха от углекислого газа, но его идея столкнулась с громкой критикой со стороны экологов и защитников окружающей среды.
  • Критики опасаются возможных последствий для морских экосистем и указывают на энергетическую стоимость технологии очистки воздуха Equatic.
  • Сторонники стартапа утверждают, что технология обладает экономической целесообразностью и способна сохранять углекислый газ в стабильной форме на длительный срок.
  • Внедрение технологии Equatic требует тщательного мониторинга и контроля, чтобы избежать негативного влияния на океаны и экосистемы.
  • Хотя стартапы, подобные Equatic, могут помочь в борьбе с климатическими изменениями, их использование требует разработки политик и гарантий для минимизации потенциального экологического ущерба.

Что не так со стартапом Equatic по очистке воздуха от углекислого газа

По словам разработчиков технологии, ставшей основой для стартапа, для очистки воздуха от углекислого газа предлагается использовать электролиз воды из океана, во время которого также будет создаваться водород.

В настоящее время компания уже построила несколько экспериментальных установок и даже предприятие по их производству в Канаде.

По прогнозам разработчиков, технология позволит ежегодно изымать из воздуха до 100 тыс. углекислого газа.

Новый стартап по очистке воздуха столкнулся с громкой критикой
Установка для электролиза воды Equatic

Сторонники этой технологии настаивают на экономической целесообразности и способности сохранять CO2 в стабильной форме на протяжении многих тысячелетий.

Что говорят критики новой технологии очистки воздуха

Однако критики, среди которых Мэри Черч из Центра международного экологического права, предупреждают, что использование этой технологии создает угрозу морским экосистемам.

Такое вмешательство может привести к изменению химического состава воды и повлиять на численность морских обитателей и их пищевые цепи.

Кроме этого открытым остается вопрос того, насколько энергетически стоит эта технология — на каждую тонну изъятого CO2 нужно 2,3 мегаватт-часа электроэнергии.

В таком масштабе, чтобы оказать существенное влияние на климат, удаление CO2 в море было бы по своей сути непредсказуемым и составляло бы значительные, новые и беспрецедентные риски для хрупких экосистем, поддерживающих жизнь на Земле, — объясняет Мэри Черч.

Кроме этого остается проблема, как в короткие сроки масштабировать эту технологию и избежать последствий для экологии.

Несмотря на значительные инвестиции от Microsoft, Shopify и других, а также заключенные соглашения с такими компаниями как Boeing, эксперты отмечают, что технология должна дополнять, а не заменять сокращение выбросов.

Хотя такие решения, как Equatic, могут помочь в борьбе с климатическими изменениями, их внедрение требует тщательного мониторинга, разработки политик и гарантий во избежание вреда океанам.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые бьют тревогу из-за рекордного уровня загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нечем дышать. В Индии и Пакистане фиксируют аномальные уровни загрязнения воздуха
Загрязнение воздуха в Лахоре
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые заявили о влиянии загрязненного воздуха на развитие аутизма
Загрязнение воздуха

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?