Унікальний стартап з очищення повітря зустрів гучну критику. У чому причина
Категорія
Технології
Дата публікації

Унікальний стартап з очищення повітря зустрів гучну критику. У чому причина

Установка з очищення повітря Equatic
Джерело:  BBC

Стартап Equatic запропонував технологію для очистки атмосфери від вуглекислого газу та виробництва екологічно чистого водню, однак зустрів потужну критику з боку екологів та захисників навколишнього середовища. 

Головні тези:

  • Equatic запропонував технологію для очищення атмосфери від вуглекислого газу та виробництва екологічно чистого водню.
  • Ідея стартапу стикається з критикою за можливі наслідки для морських екосистем та енергетичну вартість технології.
  • Прихильники Equatic наголошують на економічній доцільності та збереженні CO2 у стабільній формі на тривалий термін.
  • Критики попереджають, що впровадження технології може створити непередбачувані ризики для екосистем та потребує ретельного моніторингу і контролю.
  • Важливо розробляти політики та гарантії для зменшення негативного впливу на океани та уникнення екологічної шкоди при використанні інноваційних технологій.

Що не так зі стартапом Equatic з очистки повітря від вуглекислого газу

За словами розробників технології, яка стала основою для стартапу, для очищення повітря від вуглекислого газу пропонується використовувати електроліз води з океану, під час якого також буде створюватись водень.

Наразі компанія вже побудувала кілька експериментальних установок і навіть підприємство з їхнього виробництва у Канаді.

За прогнозами розробників, технологія дозволить щорічно вилучати з повітря до 100 тис вуглекислого газу.

Новий стартап з очищення повітря зіткнувся із гучною критикою
Установка для електролізу води Equatic

Прихильники цієї технології наполягають на її економічній доцільності та здатності зберігати CO2 у стабільній формі протягом багатьох тисячоліть.

Що кажуть критики нової технології очистки повітря

Однак критики, серед яких Мері Черч з Центру міжнародного екологічного права, попереджають, що використання цієї технології створює загрозу для морських екосистем.

Таке втручання може призвести до змін у хімічному складі води та вплинути на чисельність морських мешканців і їхні харчові ланцюги.

Окрім цього відкритим залишається питання того, наскільки енергетично вартісною буде ця технологія — на кожну тонну вилученого CO2 потрібно 2,3 мегават-години електроенергії.

У такому масштабі, щоб суттєво вплинути на клімат, видалення CO2 в морі було б за своєю суттю непередбачуваним і становило б значні, нові та безпрецедентні ризики для крихких екосистем, які підтримують життя на Землі, — пояснює Мері Черч.

Окрім цього залишається також проблема, як у короткі терміни масштабувати цю технологію та уникнути наслідків для екології.

Незважаючи на значні інвестиції від Microsoft, Shopify та інших, а також укладені угоди з такими компаніями, як Boeing, експерти наголошують, що технологія має доповнювати, а не замінювати скорочення викидів.

Хоча такі рішення, як Equatic, можуть допомогти у боротьбі з кліматичними змінами, їх впровадження потребує ретельного моніторингу, розробки політик і гарантій, щоб уникнути шкоди океанам.

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