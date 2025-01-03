Стартап Equatic запропонував технологію для очистки атмосфери від вуглекислого газу та виробництва екологічно чистого водню, однак зустрів потужну критику з боку екологів та захисників навколишнього середовища.
Головні тези:
- Equatic запропонував технологію для очищення атмосфери від вуглекислого газу та виробництва екологічно чистого водню.
- Ідея стартапу стикається з критикою за можливі наслідки для морських екосистем та енергетичну вартість технології.
- Прихильники Equatic наголошують на економічній доцільності та збереженні CO2 у стабільній формі на тривалий термін.
- Критики попереджають, що впровадження технології може створити непередбачувані ризики для екосистем та потребує ретельного моніторингу і контролю.
- Важливо розробляти політики та гарантії для зменшення негативного впливу на океани та уникнення екологічної шкоди при використанні інноваційних технологій.
Що не так зі стартапом Equatic з очистки повітря від вуглекислого газу
За словами розробників технології, яка стала основою для стартапу, для очищення повітря від вуглекислого газу пропонується використовувати електроліз води з океану, під час якого також буде створюватись водень.
Наразі компанія вже побудувала кілька експериментальних установок і навіть підприємство з їхнього виробництва у Канаді.
За прогнозами розробників, технологія дозволить щорічно вилучати з повітря до 100 тис вуглекислого газу.
Прихильники цієї технології наполягають на її економічній доцільності та здатності зберігати CO2 у стабільній формі протягом багатьох тисячоліть.
Що кажуть критики нової технології очистки повітря
Однак критики, серед яких Мері Черч з Центру міжнародного екологічного права, попереджають, що використання цієї технології створює загрозу для морських екосистем.
Таке втручання може призвести до змін у хімічному складі води та вплинути на чисельність морських мешканців і їхні харчові ланцюги.
Окрім цього відкритим залишається питання того, наскільки енергетично вартісною буде ця технологія — на кожну тонну вилученого CO2 потрібно 2,3 мегават-години електроенергії.
Окрім цього залишається також проблема, як у короткі терміни масштабувати цю технологію та уникнути наслідків для екології.
Незважаючи на значні інвестиції від Microsoft, Shopify та інших, а також укладені угоди з такими компаніями, як Boeing, експерти наголошують, що технологія має доповнювати, а не замінювати скорочення викидів.
Хоча такі рішення, як Equatic, можуть допомогти у боротьбі з кліматичними змінами, їх впровадження потребує ретельного моніторингу, розробки політик і гарантій, щоб уникнути шкоди океанам.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-