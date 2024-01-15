Урсула фон дер Ляен может не переизбраться на пост главы Еврокомиссии — Politico

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий в ЕС.

Почему Урсулу фон дер Ляен могут не переизбрать на пост главы Еврокомиссии

Как сообщается, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей "незначительное большинство в 383 голоса" при минимуме в 374.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе действующая глава Еврокомиссии может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Так, французский депутат Европарламента заявил, что на выборах "может случиться настоящий сюрприз" для главы ЕК. По его словам, если проевропейская коалиция не получит большинства, "тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать".

Как сообщил Politico неназванный европейский дипломат, фон дер Ляйен "безусловно, лидирует среди других претендентов на этот пост, но с такими результатами опросов европейских партий еще очень рано говорить о том, будет ли он переизбран".

Фото — politico.eu

Ранее Politico сообщало о недовольстве высокопоставленных должностных лиц ЕС, которые возмущаются из-за самоуправления главы Еврокомиссии, которая все чаще выходит за пределы должностных обязанностей. Как отмечается, фон дер Ляйен не консультируется с главами стран Евросоюза до принятия важных политических решений.

По оценкам издания, недовольство в столицах ЕС может угрожать шансам главы Еврокомиссии на переизбрание на второй срок после очередных выборов в Европарламент, запланированных на 6 июня 2024 года.

В ЕС сделают все возможное, чтобы Орбан не стал временным главой Евросовета

По словам журналистов, подобная активность в поиске преемника Мишеля можно объяснить нежеланием Брюсселя допустить венгерского премьера Виктора Орбана к руководству Европейским Советом.

На сегодня даже обсуждается вариант назначения временного кандидата.

Несмотря на это, в ЕС не верят, что Марио Драги может согласиться на временную роль.

Среди других кандидатов на должность председателя Европейского совета — нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен. В отличие от Драги оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС. Поделиться

По словам инсайдеров, отсутствие партийной принадлежности у Драги может стать серьезной проблемой для него на европейской политической арене.