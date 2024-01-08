В Еврокомиссии предупредили об ответственности за вероятное использование РФ ракет КНДР
Категория
Мир
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В Еврокомиссии предупредили об ответственности за вероятное использование РФ ракет КНДР

война
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В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о возможном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.

В Еврокомиссии предупредили об ответственности за вероятное использование РФ ракет КНДР

Мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно, - сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что кто-либо, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.

Он добавил, что в ЕС обсуждают ситуацию с международными партнерами между собой в Евросоюзе, поскольку Брюссель решительно осуждает это и призывает всех не продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины.

Это также подчеркивает необходимость продолжения поддержки Украины, чтобы она могла оградить себя от этой жестокой агрессии. ЕС продемонстрировал в прошлом, например, в случае с Ираном по поставкам дронов, что мы принимаем меры, когда мы видим достаточное количество доказательств, чтобы ввести санкции, – подчеркнул Стано.

КНДР передает России баллистические ракеты: что об этом известно

Недавно в команде американского лидера Джо Байден официально подтвердили, что получили информацию о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним.

Кроме того, отмечается, что они уже были использованы в войне против Украины.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, 30 декабря 2023 года армия РФ запустила по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.

Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области, – заявил он.

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