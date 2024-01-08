В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о возможном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.

В Еврокомиссии предупредили об ответственности за вероятное использование РФ ракет КНДР

Мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия для России... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в РФ также могут представлять нарушение резолюций Совета безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы относимся к этому очень серьезно, - сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Поделиться

По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что кто-либо, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.

Он добавил, что в ЕС обсуждают ситуацию с международными партнерами между собой в Евросоюзе, поскольку Брюссель решительно осуждает это и призывает всех не продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины.

Это также подчеркивает необходимость продолжения поддержки Украины, чтобы она могла оградить себя от этой жестокой агрессии. ЕС продемонстрировал в прошлом, например, в случае с Ираном по поставкам дронов, что мы принимаем меры, когда мы видим достаточное количество доказательств, чтобы ввести санкции, – подчеркнул Стано. Поделиться

КНДР передает России баллистические ракеты: что об этом известно

Недавно в команде американского лидера Джо Байден официально подтвердили, что получили информацию о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним.

Кроме того, отмечается, что они уже были использованы в войне против Украины.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, 30 декабря 2023 года армия РФ запустила по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.