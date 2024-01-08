В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о возможном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.
В Еврокомиссии предупредили об ответственности за вероятное использование РФ ракет КНДР
По его словам, Евросоюз неоднократно четко давал понять международным партнерам, что кто-либо, кто помогает РФ в ее агрессии против Украины, в нарушении Устава ООН и международного права, будет нести ответственность за последствия.
Он добавил, что в ЕС обсуждают ситуацию с международными партнерами между собой в Евросоюзе, поскольку Брюссель решительно осуждает это и призывает всех не продолжать поддерживать российскую агрессию против Украины.
КНДР передает России баллистические ракеты: что об этом известно
Недавно в команде американского лидера Джо Байден официально подтвердили, что получили информацию о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним.
Кроме того, отмечается, что они уже были использованы в войне против Украины.
Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, 30 декабря 2023 года армия РФ запустила по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-