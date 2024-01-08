У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України, попередивши про відповідальність за порушення Статуту ООН та міжнародного права.
В Єврокомісії попередили про відповідальність через ймовірне використання РФ ракет КНДР
За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.
Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.
КНДР передає Росії балістичні ракети: що про це відомо
Нещодавно у команді американського лідера Джо Байдена офіційно підтвердили, що отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.
Окрім того, наголошується, що вони уже були використані у війні проти України.
Як повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, 30 грудня 2023 року армія РФ запустила принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.
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