У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України, попередивши про відповідальність за порушення Статуту ООН та міжнародного права.

В Єврокомісії попередили про відповідальність через ймовірне використання РФ ракет КНДР

Ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для Росії... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно, - сказав офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі. Поширити

За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкцій, – наголосив Стано. Поширити

КНДР передає Росії балістичні ракети: що про це відомо

Нещодавно у команді американського лідера Джо Байдена офіційно підтвердили, що отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.

Окрім того, наголошується, що вони уже були використані у війні проти України.

Як повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, 30 грудня 2023 року армія РФ запустила принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.