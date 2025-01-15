Урсула фон дер Ляен стала лауреаткой престижной премии за объединение Европы

Урсула фон дер Ляен стала лауреаткой престижной премии Карла Великого

Об этом сообщается на сайте престижной европейской премии 15 января.

В обосновании своего решения 19 членов исполнительного совета отмечают, что глава ЕК является «сильным голосом Европы в мире».

Европейская модель жизни, основанная на свободе, мире, демократии и процветании, — под угрозой. Мировой порядок меняется, и Европа должна действовать. Урсула фон дер Ляен — это тот человек, который имеет эту стратегическую задачу для Европейского Союза и выполнит его. Поделиться

Когда в феврале 2022 года Россия начала жестокую захватническую войну против Украины, диктатор в Кремле также сделал ставку на разобщенность европейцев.

В то же время фон дер Ляен смогла заявить, что с самого первого момента «целый континент продемонстрировал солидарность», и ЕС выдержал вызов и быстро отреагировал, приняв более 4 млн беженцев из Украины и мобилизовав более 130 млрд евро для гуманитарной, экономической и военной помощи.

Урсула фон дер Ляен

В то же время, Еврокомиссия обеспечила более десятка санкционных пакетов против российского агрессора, а также замораживание только в ЕС средств российского Центробанка на сумму более 210 млрд евро.

Вместе с союзниками по всему миру ЕС оказывал коллективную, основанную на солидарности, военную поддержку Украине в ее оборонной войне. Вскоре Украина официально приобрела статус страны-кандидата в ЕС; а в следующем году было решено начать переговоры о вступлении.

В нем также отмечается роль Еврокомиссии в снижении зависимости от российских энергоносителей после того, когда в начале захватнической войны стала очевидна попытка Кремля шантажировать ЕС их снабжением.

Упоминаются также особые достижения немки в сдерживании пандемии коронавируса, толчок к внедрению "Зеленого соглашения", с помощью которого ЕС стремится стать климатически нейтральным к 2050 году. Поделиться

Премия имени Карла Великого: что известно

Международная премия имени Карла Великого была основана вскоре после второй мировой войны и сегодня считается важнейшей наградой за заслуги в деле объединения Европы. Ее вручают каждый год в Ахене.

66-летняя фон дер Ляен является президентом Европейской комиссии с 2019 года. После выборов в Европарламент в июне прошлого года, на которых ее правоцентристский альянс ЕНП получил больше голосов, ее утвердили на второй срок. До переезда в Брюссель консервативная политик шесть лет занимала должность министерства обороны ФРГ.

Как сообщалось, среди лауреатов первой премии были Президент Украины Владимир Зеленский (2023 год), канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр и Ангела Меркель, и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, предшественник фон дер Ляен в должности главы Европейской комиссии Жан-Клод Юн и президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие деятели.