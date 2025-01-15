Урсула фон дер Ляен стала лауреаткой престижной премии за объединение Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен получит в 2025 году премию Карла Великого.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен стала лауреаткой премии Карла Великого за ее важную роль в единении стран Европы и поддержке демократии.
- Время, когда мировой порядок меняется, требует действий, и Урсула фон дер Ляен является сильным голосом Европы в мире, обеспечивая солидарность среди европейцев.
- Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляен активно поддерживает Украину во время российской агрессии, оказывая гуманитарную и военную помощь.
- Премия имени Карла Великого считается важной наградой за заслуги в единении Европы и вручается ежегодно в Ахене, удостаивая выдающихся политиков и лидеров.
- Урсула фон дер Ляен также заслужила признание за роль в борьбе с пандемией коронавируса и внедрении климатических инициатив для достижения климатической нейтральности ЕС.
Урсула фон дер Ляен стала лауреаткой престижной премии Карла Великого
Об этом сообщается на сайте престижной европейской премии 15 января.
В обосновании своего решения 19 членов исполнительного совета отмечают, что глава ЕК является «сильным голосом Европы в мире».
Когда в феврале 2022 года Россия начала жестокую захватническую войну против Украины, диктатор в Кремле также сделал ставку на разобщенность европейцев.
В то же время фон дер Ляен смогла заявить, что с самого первого момента «целый континент продемонстрировал солидарность», и ЕС выдержал вызов и быстро отреагировал, приняв более 4 млн беженцев из Украины и мобилизовав более 130 млрд евро для гуманитарной, экономической и военной помощи.
В то же время, Еврокомиссия обеспечила более десятка санкционных пакетов против российского агрессора, а также замораживание только в ЕС средств российского Центробанка на сумму более 210 млрд евро.
Вместе с союзниками по всему миру ЕС оказывал коллективную, основанную на солидарности, военную поддержку Украине в ее оборонной войне. Вскоре Украина официально приобрела статус страны-кандидата в ЕС; а в следующем году было решено начать переговоры о вступлении.
В нем также отмечается роль Еврокомиссии в снижении зависимости от российских энергоносителей после того, когда в начале захватнической войны стала очевидна попытка Кремля шантажировать ЕС их снабжением.
Премия имени Карла Великого: что известно
Международная премия имени Карла Великого была основана вскоре после второй мировой войны и сегодня считается важнейшей наградой за заслуги в деле объединения Европы. Ее вручают каждый год в Ахене.
66-летняя фон дер Ляен является президентом Европейской комиссии с 2019 года. После выборов в Европарламент в июне прошлого года, на которых ее правоцентристский альянс ЕНП получил больше голосов, ее утвердили на второй срок. До переезда в Брюссель консервативная политик шесть лет занимала должность министерства обороны ФРГ.
Как сообщалось, среди лауреатов первой премии были Президент Украины Владимир Зеленский (2023 год), канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр и Ангела Меркель, и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, предшественник фон дер Ляен в должности главы Европейской комиссии Жан-Клод Юн и президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие деятели.
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