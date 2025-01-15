Урсула фон дер Ляєн стала лавреаткою престижної премії за об'єднання Європи

Урсула фон дер Ляєн стала лавреаткою престижної премії Карла Великого

Про це повідомляється на сайті престижної європейської премії 15 січня.

В обґрунтуванні свого рішення 19 членів виконавчої ради зазначають, що очільниця ЄК є «сильним голосом Європи у світі».

Європейська модель життя, заснована на свободі, мирі, демократії та процвітанні — під загрозою. Світовий порядок змінюється, і Європа повинна діяти. Урсула фон дер Ляєн — це та людина, яка має це стратегічне завдання для Європейського Союзу і яка його виконає. Поширити

Коли в лютому 2022 року Росія розпочала жорстоку загарбницьку війну проти України, диктатор у Кремлі також зробив ставку на роз’єднаність європейців. Даремно.

Натомість фон дер Ляєн змогла заявити, що з найпершого моменту «цілий континент продемонстрував солідарність», і ЄС витримав виклик і швидко відреагував, прийнявши понад 4 млн біженців з України та мобілізувавши понад 130 млрд євро для гуманітарної, економічної та військової допомоги.

Урсула фон дер Ляєн

Водночас Єврокомісія забезпечила понад десяток санкційних пакетів проти російського агресора, а також заморожування лише в ЄС коштів російського Центробанку на суму понад 210 млрд євро.

Разом із союзниками по всьому світу ЄС надавав колективну, засновану на солідарності військову підтримку Україні в її оборонній війні. Невдовзі Україна офіційно набула статусу країни-кандидата до ЄС; а наступного року було вирішено розпочати переговори про вступ.

У ньому також відзначається роль Єврокомісії у зниженні залежності від російських енергоносіїв після того, коли на початку загарбницької війни стала очевидною спроба Кремля шантажувати ЄС їх постачанням.

Згадуються також особливі досягнення німкені у стримуванні пандемії коронавірусу, поштовх до впровадження «Зеленої угоди», за допомогою якої ЄС прагне стати кліматично нейтральним до 2050 року. Поширити

Премія імені Карла Великого: що відомо

Міжнародна премія імені Карла Великого була заснована невдовзі після Другої світової війни й сьогодні вважається найважливішою нагородою за заслуги у справі об’єднання Європи. Її вручають щороку в Ахені.

66-річна фон дер Ляєн є президенткою Європейської комісії з 2019 року. Після виборів до Європарламенту в червні минулого року, на яких її правоцентристський альянс ЄНП отримав найбільше голосів, її затвердили на другий термін. До переїзду в Брюссель консервативна політик шість років обіймала посаду міністерки оборони ФРН.

Як повідомлялося, серед лавреатів першої премії були Президент України Володимир Зеленський (2023 рік), канцлери ФРН Конрад Аденауер і Ангела Меркель, і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, попередник фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Франції Еммануель Макрон та багато інших діячів.