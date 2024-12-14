По информации Минкульта, в собственность государства наконец-то вернули Успенский собор в Каневе, который до этого принадлежал УПЦ МП.
Главные тезисы
- Возвращение Успенского собора в Каневе в государственную собственность является важным событием для сохранения исторического архитектурного наследия
- Собор, основанный в 1114 году Всеволодом Ольговичем, имеет значимое историческое и культурное значение
- Собор неоднократно разрушался, но был восстановлен украинским казачеством, а также стал местом проведения важных событий украинской истории
- Конфискация собора у УПЦ МП и его возвращение в государственную собственность было результатом судебного решения
- Регистрация собора в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и передача в управление заповеднику стали возможными благодаря решению Хозяйственного суда Черкасской области
Что известно о возвращении в государственную собственность Успенского собора в Каневе
В ведомстве подчеркнули, что собор был основан еще в 1114 году на средства Великого князя киевского Всеволода Ольговича.
За время своего существования собор был не раз разрушен татаро-монголами, турками, а позже — татарами.
Несколько раз собор восстанавливали силами украинского казачества.
Что известно о конфискации собора в МПЦ
Суд еще весной 2024 обязал УПЦ МП вернуть собор в собственность государства. Соответствующий иск подала Смелянская окружная прокуратура Черкасской области.
В 2003 году исполком Каневского городского совета разрешил УПЦ МП оформить право собственности на памятник археологии.
Впоследствии это послужило основанием для регистрации права коллективной собственности. В ОГП отметили, что украинское законодательство запрещает отчуждение находящихся в государственной собственности памятников культурного наследия.
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