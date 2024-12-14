По информации Минкульта, в собственность государства наконец-то вернули Успенский собор в Каневе, который до этого принадлежал УПЦ МП.

Что известно о возвращении в государственную собственность Успенского собора в Каневе

Наконец-то Успенский (Георгиевский) собор в Каневе зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество за государством в лице Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины с последующей передачей в оперативное управление Шевченковскому национальному заповеднику. Это стало возможным благодаря решению Хозяйственного суда Черкасской области. В последние 20 лет собор незаконно находился в собственности Украинской православной церкви, — отмечают в Минкульте. Поделиться

Успенский собор в Каневе

В ведомстве подчеркнули, что собор был основан еще в 1114 году на средства Великого князя киевского Всеволода Ольговича.

За время своего существования собор был не раз разрушен татаро-монголами, турками, а позже — татарами.

Несколько раз собор восстанавливали силами украинского казачества.

В XVIII веке храм восстановили и он стал частью мужского монастыря. Место помнит многие значимые события украинской истории. . Поделиться

Что известно о конфискации собора в МПЦ

Суд еще весной 2024 обязал УПЦ МП вернуть собор в собственность государства. Соответствующий иск подала Смелянская окружная прокуратура Черкасской области.

В 2003 году исполком Каневского городского совета разрешил УПЦ МП оформить право собственности на памятник археологии.

Впоследствии это послужило основанием для регистрации права коллективной собственности. В ОГП отметили, что украинское законодательство запрещает отчуждение находящихся в государственной собственности памятников культурного наследия.