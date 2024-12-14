За інформацією Мінкульту, у власність держави нарешті повернули Успенський собор у Каневі, який до цього належав УПЦ МП.
Головні тези:
- Успенський собор у Каневі повернули у державну власність, позбавивши УПЦ МП права власності. Це важлива подія для збереження історичної архітектурної спадщини.
- Собор, заснований у 1114 році Великим князем київським Всеволодом Ольговичем, має важливе історичне значення та багату культурну спадщину.
- Храм був зруйнований різними завоювниками, проте завдяки зусиллям українського козацтва був відновлений кілька разів.
- У соборі відбулись значущі події української історії, такі як панахида за гетьманом Іваном Підковою та відспівування тіла Тараса Шевченка під час похорону.
- Конфіскація собору у МПЦ МП та його повернення у державну власність є результатом судового рішення, яке важливо для збереження культурної спадщини.
Що відомо про повернення у державну власність Успенського собору у Каневі
У відомстві підкреслили, що собор було засновано ще у 1114 році за кошти Великого князя київського Всеволода Ольговича.
За часи свого існування собор був неодноразово зруйнований татаро-монголами, турками, а пізніше — татарами.
Кілька разів собор відбудовували силами українського козацтва.
Що відомо про конфіскацію собору у МПЦ МП
Суд ще навесні 2024 року зобов’язав УПЦ МП повернути собор у власність держави. Відповідний позов подала Смілянська окружна прокуратура Черкаської області.
2003 року виконком Канівської міської ради дозволив УПЦ МП оформити право власності на пам’ятку археології.
Згодом це стало підставою для реєстрації права колективної власності. В ОГП зазначили, що українське законодавство забороняє відчуження пам’яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-