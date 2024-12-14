За інформацією Мінкульту, у власність держави нарешті повернули Успенський собор у Каневі, який до цього належав УПЦ МП.

Що відомо про повернення у державну власність Успенського собору у Каневі

Нарешті Успенський (Георгіївський) собор у Каневі зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику. Це стало можливим завдяки рішенню Господарського суду Черкаської області. Протягом останніх 20 років собор незаконно перебував у власності Української православної церкви, — зазначають у Мінкульті. Поширити

Успенський собор у Каневі

У відомстві підкреслили, що собор було засновано ще у 1114 році за кошти Великого князя київського Всеволода Ольговича.

За часи свого існування собор був неодноразово зруйнований татаро-монголами, турками, а пізніше — татарами.

Кілька разів собор відбудовували силами українського козацтва.

У XVIII столітті храм відновили й він став частиною чоловічого монастиря. Місце пам’ятає багато значущих подій української історії. У соборі відбулася панахида за страченим у Львові гетьманом Іваном Підковою, тут відспівували тіло Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі, — додають в Мінкульті. Поширити

Що відомо про конфіскацію собору у МПЦ МП

Суд ще навесні 2024 року зобов’язав УПЦ МП повернути собор у власність держави. Відповідний позов подала Смілянська окружна прокуратура Черкаської області.

2003 року виконком Канівської міської ради дозволив УПЦ МП оформити право власності на пам’ятку археології.

Згодом це стало підставою для реєстрації права колективної власності. В ОГП зазначили, що українське законодавство забороняє відчуження пам’яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.