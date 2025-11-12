Устойчивы к РЭБ. ВСУ получат новые беспилотные системы производства Украины
Устойчивы к РЭБ. ВСУ получат новые беспилотные системы производства Украины

Михаил Федоров
дрон
Боевым подразделениям, работающим на линии столкновения, скоро передадут модифицированные беспилотные системы, неуязвимые к средствам РЭБ.

  • Украинские боевые подразделения скоро получат новые беспилотные системы, устойчивые к средствам РЭБ.
  • Производители успешно прошли испытания Brave1, представив эффективные беспилотные аппараты.
  • Новые разработки позволяют поражать цели на значительных расстояниях от линии фронта, обеспечивая технологический ответ на требования поля боя.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЕБ. Эффективные и быстро масштабируемые самолеты-камикадзе, разведчики и бомберы — это технологический ответ на требования поля боя.

По его словам, новейшие разработки помогают системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику в десятках километров от линии фронта.

Украинский дрон

В настоящее время продолжается развитие БПЛА в Украине. В частности, кластер Brave1 постоянно поддерживает производителей технической экспертизой, грантовым финансированием и тестированием. Это помогает быстро масштабировать идеи в боеспособных средствах, которые дают реальный результат на поле боя.

Украинский дрон

