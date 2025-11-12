Устойчивы к РЭБ. ВСУ получат новые беспилотные системы производства Украины

Боевым подразделениям, работающим на линии столкновения, скоро передадут модифицированные беспилотные системы, неуязвимые к средствам РЭБ.

ВСУ получат новые беспилотные системы производства Украины

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Более 10 украинских производителей успешно прошли очередные испытания от Brave1 под действием РЕБ. Эффективные и быстро масштабируемые самолеты-камикадзе, разведчики и бомберы — это технологический ответ на требования поля боя. Михаил Федоров Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины

По его словам, новейшие разработки помогают системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику в десятках километров от линии фронта.

Украинский дрон

В настоящее время продолжается развитие БПЛА в Украине. В частности, кластер Brave1 постоянно поддерживает производителей технической экспертизой, грантовым финансированием и тестированием. Это помогает быстро масштабировать идеи в боеспособных средствах, которые дают реальный результат на поле боя.