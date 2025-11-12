Стійкі до РЕБ. ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України

Бойовим підрозділам, що працюють на лінії зіткнення, незабаром передадуть модифіковані безпілотні системи, невразливі до засобів РЕБ.
Головні тези:
- Бойовим підрозділам ЗСУ передадуть нові безпілотні системи, стійкі до засобів РЕБ.
- Українські виробники успішно пройшли випробування від Brave1 та представляють ефективні безпілотні апарати.
- Нові розробки допомагають вражати цілі на значні відстані від лінії фронту, забезпечуючи велику технологічну відповідь на вимоги поля бою.
ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, новітні розробки допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту.
Наразі триває розвиток БПЛА в Україні. Зокрема, кластер Brave1 постійно підтримує виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Це допомагає швидко масштабувати ідеї в боєздатні засоби, які дають реальний результат на полі бою.
