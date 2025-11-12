Стійкі до РЕБ. ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України
Категорія
Технології
Дата публікації

Стійкі до РЕБ. ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України

Михайло Федоров
дрон

Бойовим підрозділам, що працюють на лінії зіткнення, незабаром передадуть модифіковані безпілотні системи, невразливі до засобів РЕБ.

Головні тези:

  • Бойовим підрозділам ЗСУ передадуть нові безпілотні системи, стійкі до засобів РЕБ.
  • Українські виробники успішно пройшли випробування від Brave1 та представляють ефективні безпілотні апарати.
  • Нові розробки допомагають вражати цілі на значні відстані від лінії фронту, забезпечуючи велику технологічну відповідь на вимоги поля бою.

ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

За його словами, новітні розробки допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту.

Український дрон

Наразі триває розвиток БПЛА в Україні. Зокрема, кластер Brave1 постійно підтримує виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Це допомагає швидко масштабувати ідеї в боєздатні засоби, які дають реальний результат на полі бою.

Український дрон

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це рекорд. Українські дрони знищили 25 тис окупантів РФ у жовтні
Володимир Зеленський
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО
дрони і ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як працюють українські дрони-перехоплювачі — відео
Володимир Зеленський
дрон-перехоплювач

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?