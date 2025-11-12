Стійкі до РЕБ. ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України

Бойовим підрозділам, що працюють на лінії зіткнення, незабаром передадуть модифіковані безпілотні системи, невразливі до засобів РЕБ.

ЗСУ отримають нові безпілотні системи виробництва України

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 10 українських виробників успішно пройшли чергові випробування від Brave1 під дією РЕБ. Ефективні й швидко масштабовані літаки-камікадзе, розвідники та бомбери — це технологічна відповідь на вимоги поля бою. Михайло Федоров Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

За його словами, новітні розробки допомагають системно вражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від лінії фронту.

Український дрон

Наразі триває розвиток БПЛА в Україні. Зокрема, кластер Brave1 постійно підтримує виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та тестуваннями. Це допомагає швидко масштабувати ідеї в боєздатні засоби, які дають реальний результат на полі бою.