Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер подверг жесткой критике политику и подход президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен на ее должности менее чем за два месяца до выборов в Европарламент.
Почему Германия не удовлетворена работой фон дер Ляен
Кристиан Линднер жалуется на то, что его соотечественница и представитель оппозиционной партии ХДС не сконцентрировалась на укреплении европейской экономики во время своего пребывания в должности.
По его убеждению, это означает, что в ближайшие годы очень важно организовать неотложную работу, чтобы наверстать упущенное.
ЕС намерен усовершенствовать свою конкурентоспособность
По словам журналистов, уже сейчас лидеры стран Евросоюза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению экономической конкурентоспособности Евросоюза.
Согласно проекту совместной декларации, к которому получила доступ DPA, лидеры планируют высказаться в пользу более благоприятных для бизнеса мер.
В проекте декларации также содержится призыв к продвижению более тесного объединения рынков капитала — шага, который потребует уменьшения бюрократических препятствий между странами ЕС для компаний, пытающихся привлечь деньги.
Как уже упоминалось ранее, недавно глава Еврокомиссии и ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "украсть будущее Европы".
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