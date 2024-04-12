Утраченные годы. Германия устроила новый скандал в Евросоюзе
Категория
Политика
Дата публикации

Утраченные годы. Германия устроила новый скандал в Евросоюзе

Урсула фон дер Ляен
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Источник:  DPA

Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер подверг жесткой критике политику и подход президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен на ее должности менее чем за два месяца до выборов в Европарламент.

Почему Германия не удовлетворена работой фон дер Ляен

Кристиан Линднер жалуется на то, что его соотечественница и представитель оппозиционной партии ХДС не сконцентрировалась на укреплении европейской экономики во время своего пребывания в должности.

Прошлые годы под руководством Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляен были потерянными годами для конкурентоспособности (для экономики ЕС — ред.), — утверждает он.

По его убеждению, это означает, что в ближайшие годы очень важно организовать неотложную работу, чтобы наверстать упущенное.

ЕС намерен усовершенствовать свою конкурентоспособность

По словам журналистов, уже сейчас лидеры стран Евросоюза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению экономической конкурентоспособности Евросоюза.

Согласно проекту совместной декларации, к которому получила доступ DPA, лидеры планируют высказаться в пользу более благоприятных для бизнеса мер.

В проекте декларации также содержится призыв к продвижению более тесного объединения рынков капитала — шага, который потребует уменьшения бюрократических препятствий между странами ЕС для компаний, пытающихся привлечь деньги.

Как уже упоминалось ранее, недавно глава Еврокомиссии и ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "украсть будущее Европы".

Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли из-за кибератак, то ли из-за манипулирования социальными медиа, то ли посредством инструментализации мигрантов, — заявила глава ЕК.

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