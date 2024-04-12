Втрачені роки. Німеччина влаштувала новий скандал у Євросоюзі

Глава німецького Мінфіну Крістіан Лінднер жорстко розкритикував політику та підхід президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на її посаді менш ніж за два місяці до виборів до Європарламенту.

Чому Німеччина не задоволена роботою фон дер Ляєн

Крістіан Лінднер скаржиться на те, що його співвітчизниця та представниця опозиційної партії ХДС не сконцентрувалася на зміцненні європейської економіки під час свого перебування на посаді.

Минулі роки під керівництвом Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн були втраченими роками для конкурентоспроможності (економіки ЄС — ред.), — стверджує він. Поширити

На його переконання, це означає, що найближчими роками дуже важливо організувати невідкладну роботу, щоб надолужити згаяне.

ЄС має намір удосконалити свою конкурентоспроможність

За словами журналістів, уже зараз лідери країн Євросоюзу зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити плани щодо посилення економічної конкурентоспроможності Євросоюзу.

Згідно з проєктом спільної декларації, до якого отримала доступ DPA, лідери планують висловитися на користь більш сприятливих для бізнесу заходів.

У проєкті декларації також міститься заклик до просування тіснішого об'єднання ринків капіталу — кроку, який вимагатиме зменшення бюрократичних перешкод між країнами ЄС для компаній, які намагаються залучити гроші.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільниця Єврокомісії і провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти майбутнє Європи".