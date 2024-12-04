Увеличение налогов для ФЛП. Рада приняла окончательное решение

4 декабря официально стало известно, что парламент Украины проголосовал в целом за законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.

Рада отменила увеличение налогов для ФЛП "задним числом"

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Что важно понимать, законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сіті".

Для резидентов со статусом стартапа — отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента "Дія.Сити" составляет менее 9 человек. Поделиться

Кроме регулирования гиг-контрактов, в документ был внесен ряд правок:

Внесена поправка в налоговый законопроект №11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФЛП и юрлиц единого налога "задним числом" с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина. До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

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Рада также поддержала в целом законопроект №11028

Что важно понимать, речь идет о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество.

Это решение поддержали 288 народных избранников.

На уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие категории ВПО:

▪️достигли пенсионного возраста;

▪имеют на содержание ребенка в возрасте до шести лет;

▪Воспитывают без одного из супругов в возрасте до 14 лет.

До 2 чтения дополняется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость:

▪имеют на содержание двух и более детей;

▪️ являются одинокими матерями (родителями), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);

▪️ являются лицами с инвалидностью III группы;

▪️ содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

▪Имеют на содержании ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.