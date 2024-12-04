Збільшення податків для ФОП. Рада ухвалила остаточне рішення

4 грудня офіційно стало відомо, що парламент України проголосував в цілому за законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

Рада скасувала збільшення податків для ФОП "заднім числом"

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Що важливо розуміти, законопроєкт стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті".

Для резидентів зі статусом стартапу — скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.Сіті" становить менше ніж 9 осіб. Поширити

Окрім регулювання гіг-контрактів, у документ було внесено низку правок:

Внесено поправку до податкового законопроєкту №11416-д, яка змінює дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну. До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).

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Рада також підтримала в цілому законопроєкт №11028

Що важливо розуміти, йдеться про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.

Це рішення підтримали 288 народних обранців.

На рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

▪️досягли пенсійного віку;

▪️мають на утриманні дитину віком до шести років;

▪️виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До 2 читання доповнюється перелік категорій осіб з числа ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

▪️мають на утриманні двох і більше дітей;

▪️є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

▪️ є особами з інвалідністю ІІІ групи;

▪️ мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

▪️мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.