Уволен руководитель Укрэнерго Кудрицкий — источники

Кудрицкий уволен с должности главы Укрэнерго — источники

Об этом сообщили источники, ознакомленные с результатами голосования.

Исполнять обязанности главы Укрэнерго будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

За увольнение проголосовали трое членов надзорного от государства — Юрий Токарский, Александр Баранюк, Юрий Бойко, а также один независимый — Роман Пионковский. Еще два независимых члена проголосовали против. Последний рабочий день Кудрицкого — 4 сентября.

По информации издания, Кудрицкого решили уволить после Ставки главнокомандующего 30 августа, на которой присутствовал министр энергетики Герман Галущенко. После этого Кудрицкому поступило предложение об увольнении по собственному желанию. По информации издания Forbes, сам Кудрицкий отказался писать заявление на увольнение.

Поэтому глава Укрэнерго мог быть уволен по инициативе наблюдательного совета, в состав которого входят три независимых члена и трое представителей государства. Поделиться

Как сообщил Общественному источнику в дипломатических кругах, международные доноры призвали отсрочить рассмотрение вопроса об отставке Кудрицкого, пока наблюдательный совет не будет укомплектован седьмым членом. Такое письмо направили премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, а также министерке экономики Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко и министру энергетики Галущенко.

После Ставки Общественное обратилось за комментарием в Министерство энергетики — ответственный акционер Укрэнерго. Там ответили, что "не имеют информации" о потенциальном увольнении Кудрицкого.

Реакция на увольнение Кудрицкого

Нардеп "Слуги народа" и глава комитета по энергетике Герус сказал Общественному, что "Укрэнерго" завершило строительство укрытий на 36 подстанциях, что "больше, чем построили все энергетические компании вместе взятые".

По его словам, "Укрэнерго" смогло привлечь более 1,5 млрд. евро на восстановление и построение укреплений для энергетического оборудования. Следовательно, не видит причин для увольнения Кудрицкого, в частности под предлогом недостаточной защиты энергетики. Поделиться

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Омельченко, увольнение Кудрицкого таким образом ставит под вопрос корпоративное управление "Укрэнерго".