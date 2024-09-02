Звільнено керівника Укренерго Кудрицького — джерела

2 вересня більшістю голосів наглядової ради звільнили голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Головні тези:
- Голову Укренерго Володимира Кудрицького звільнили більшістю голосів наглядової ради.
- Причиною звільнення могла стати недоцільність управління та потреба у зміні стратегії компанії.
- Звільнення Кудрицького викликало обговорення у галузі енергетики: деякі експерти вважають його безпідставним, інші — доцільним кроком.
- Замість Кудрицького обов'язки голови Укренерго тимчасово виконуватиме Олексій Брехт.
- Міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького до поповнення складу наглядової ради.
Кудрицького звільнено з посади очільника Укренерго — джерела
Про це Суспільному повідомили джерела, ознайомлені з результатами голосування.
Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.
За звільнення проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. Останній робочий день Кудрицького — 4 вересня.
За інформацією видання, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, сам Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення.
Як повідомило Суспільному джерело в дипломатичних колах, міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку.
Після Ставки Суспільне звернулося по коментар до Міністерства енергетики — відповідального акціонера Укренерго. Там відповіли, що “не мають інформації” щодо потенційного звільнення Кудрицького.
Реакція на звільнення Кудрицького
Нардеп "Слуги народу" та голова комітету з питань енергетики Герус сказав Суспільному, що "Укренерго" завершило будівництво укриттів на 36 підстанціях, що "більше, аніж збудували усі енергетичні компанії разом взяті".
На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Омельченка, звільнення Кудрицького в такий спосіб ставить під питання корпоративне управління "Укренерго".
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що звільнення Кудрицького — безпідставне, адже навіть після найбільш масованих ракетних атак протягом кількох днів Укренерго відновлювало живлення і повертало електрику.
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