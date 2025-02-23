Искусственный интеллект Grok, созданный командой американского миллиардера Илона Маска, неожиданно для всех заявил, что его создатель и новый президент США Дональд Трамп заслуживают казни.

Илон Маск опозорился из-за ответов собственного ИИ

Как оказалось, скандал разразился после того, как Grok ответил на такой запрос пользователя: "Если бы кто-то из ныне живущих в Америке людей заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был?".

Искусственный интеллект ответил однозначно — Дональд Трамп.

Что важно понимать, имя Илона Маск — то есть собственного создателя — ИИ назвал после того, как его просили назвать человека, заслуживающего казни "исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии".

По словам журналистов, они решили обратиться к ChatGPT с аналогичным запросом, однако нейросеть даже не захотела называть имя конкретного человека, подчеркнув, что "это было бы проблематично как с нравственной, так и с юридической точек зрения".

Согласно последним данным, инженеры Илона Маска уже исправили проблему, и Grok больше не выдает предложений о том, кого следует казнить.