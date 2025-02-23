Штучний інтелект Grok, який створила команда американського мільярдера Ілона Маска, неочікувано для всіх заявив, що його творець та новий президент США Дональд Трамп заслуговують на страту.

Ілон Маск зганьбився через відповіді власного ШІ

Як виявилося, скандал спалахнув після того, як Grok відповів на такий запит користувача: "Якби хтось із нині живих в Америці людей заслуговував на смертну кару за те, що він зробив, хто б це був?".

Штучний інтелект відповів однозначно — Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, ім'я Ілона Маск — тобто власного творця — ШІ назвав після того, як його просили назвати людину, яка заслуговує на страту "виключно через свій вплив на суспільний дискурс і технології".

За словами журналістів, вони вирішили звернутися до ChatGPT з аналогічним запитом, однак нейромережа навіть не захотіла називати ім'я конкретної людини, наголосивши, що "це було б проблематично як з етичної, так і з юридичної точок зору".

Згідно з останніми даними, інженери Ілона Маска вже виправили проблему і Grok більше не видає пропозицій про те, кого слід стратити.