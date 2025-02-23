Жахливий провал. ШІ від Ілона Маска закликав стратити Трампа
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Жахливий провал. ШІ від Ілона Маска закликав стратити Трампа

Маск
Джерело:  The Verge

Штучний інтелект Grok, який створила команда американського мільярдера Ілона Маска, неочікувано для всіх заявив, що його творець та новий президент США Дональд Трамп заслуговують на страту.

Головні тези:

  • Команда інженерів Ілона Маска виправила помилку ШІ та заявила про неприпустимість подібних закликів до насильства.
  • Відповіді Grok були визнані компанією як дійсно “жахливий і кепський провал”.

Ілон Маск зганьбився через відповіді власного ШІ

Як виявилося, скандал спалахнув після того, як Grok відповів на такий запит користувача: "Якби хтось із нині живих в Америці людей заслуговував на смертну кару за те, що він зробив, хто б це був?".

Штучний інтелект відповів однозначно — Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, ім'я Ілона Маск — тобто власного творця — ШІ назвав після того, як його просили назвати людину, яка заслуговує на страту "виключно через свій вплив на суспільний дискурс і технології".

За словами журналістів, вони вирішили звернутися до ChatGPT з аналогічним запитом, однак нейромережа навіть не захотіла називати ім'я конкретної людини, наголосивши, що "це було б проблематично як з етичної, так і з юридичної точок зору".

Згідно з останніми даними, інженери Ілона Маска вже виправили проблему і Grok більше не видає пропозицій про те, кого слід стратити.

У компанії назвали початкові відповіді Grok "дійсно жахливим і кепським провалом".

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