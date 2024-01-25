В 2023 году РФ получила микросхем из США и ЕС более чем на миллиард долларов

В течение прошлого года, несмотря на введенные западными странами санкции, Россия получила передовые микросхемы американского и европейского производства на сумму более миллиарда долларов.
Что известно о продолжении экспорта микросхем из США и ЕС в Россию
Отмечается, что журналисты издания получили секретные материалы российской таможни, согласно которым подавляющее большинство полученных Россией полупроводников и интегральных схем в течение первых 9 месяцев было американского и европейского производства.
В их число входили:
Intel Corp;
Advanced Micro Devices;
Analog Devices Inc;
Infineon Technologies AG;
STMicroelectronics NV;
NXP Semiconductors NV.
Компании заявили, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили деятельность в России, когда вспыхнула война, и внедрили процессы и политику для контроля за соблюдением санкций.
Они заявили, что работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами.
Как России удается получать американские и европейские микросхемы
Журналисты издания отмечают, что получение Россией чипов западного производства указывает на трудности, с которыми сталкиваются США и ЕС в попытках помешать получению Россией западных передовых технологий.
В то же время, это позволяет России продолжать производство танков, ракет и другого оружия с использованием передовой западной электроники.
Подавляющее большинство технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
В настоящее время США и страны ЕС пытаются заблокировать каналы поставок этих стратегических технологий в Россию.
В частности, страны ЕС сейчас работают над новым пакетом санкций и ряд стран призывает усилить ограничения в целях противодействия покупке Россией передовых западных микросхем в третьих странах.
Дистрибьюторы контролируют значительную часть продаж отрасли микросхем, и у них, в свою очередь, будет несколько поставщиков.
Производители не всегда обязаны отслеживать, куда попадает их продукция после продаж этим компаниям, хотя некоторые конкретные чипы военного назначения должны документально отслеживаться.
В целом, таможенные данные показали, что за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала чипсов на сумму 1,7 млрд долларов, в том числе на сумму 1,2 млрд долларов, произведенную в общей сложности 20 компаниями.
В топ-20 также вошли небольшое количество китайских производителей и тайваньская компания Realtek Semiconductor Corp., причем Россия импортировала продукцию последней на сумму около 17 миллионов долларов.
Нет никаких признаков того, что тайваньская компания экспортировала чипы непосредственно в Россию или знала, что ее товары оказались там.
Таможенная стоимость торговли высокоприоритетными товарами, возможно, несколько снизилась во второй половине прошлого года, что позволяет предположить, что усилия США, ЕС и союзников из "Большой семерки" по обеспечению соблюдения санкций в отношении России, возможно, начинают приносить результаты, хотя и остаются выше за довоенный уровень.
Intel заявила, что соблюдает все применимые экспортные правила и санкции, а ее контракты требуют, чтобы клиенты и дистрибьюторы придерживались тех же правил. Компания проявляет нулевую терпимость к обходу своих требований.
Представитель AMD заявил, что компания реализует программы, предотвращающие и исправляющие послепродажное перемещение продуктов AMD в незаконные каналы и внутри них.
Она будет действовать немедленно в ответ на любую информацию о продажах в зонах с ограниченным доступом и заставит дистрибьюторов и клиентов сделать то же самое.
Компания Texas Instruments заявила, что любые поставки ее продукции в Россию незаконны и несанкционированы.
Специальная группа контролирует продажу и отгрузку продукции, и компания принимает меры, если узнает, что дистрибьюторы и клиенты не соблюдают законы об экспортном контроле.
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