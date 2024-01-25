У 2023 році РФ отримала від США та ЄС мікросхем на понад мільярд доларів

Протягом минулого року, незважаючи на введені західними країнами санкції, Росія отримала передових мікросхем американського та європейського виробництва на суму у понад мільярд доларів.

Що відомо про продовження експорту мікросхем зі США та ЄС до Росії

Зазначається, що журналісти видання отримали секретні матеріали російської митниці, відповідно до яких, що переважна більшість отриманих Росією напівпровідників та інтегральних схем протягом перших 9 місяців була американського та європейського виробництва.

До їх числа входили:

Intel Corp;

Advanced Micro Devices;

Analog Devices Inc;

Infineon Technologies AG;

STMicroelectronics NV;

NXP Semiconductors NV.

Немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології в Росію, звідки їх відправили і коли було вироблено товари, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли спалахнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій.

Вони заявили, що працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.

Як Росії вдається отримувати американські та європейські мікросхеми

Журналісти видання зазначають, що отримання Росією чипів західного виробництва вказує на труднощі, з якими стикаються США та ЄС у спробах завадити отриманню Росією західних передових технологій.

У той же час це дозволяє Росїі продовжувати виробництво танків, ракет та іншої зброї із використанням передової західної електроники.

Переважна більшість технологій потрапляє в Росію шляхом реекспорту з третіх країн, включно з Китаєм, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Наразі США та країни ЄС намагаються заблокувати канали поставок цих стратегічних технологій до Росії.

Зокрема, країни ЄС зараз працюють над новим пакетом санкцій і низка країн закликає посилити обмеження із метою протидії купівлі Росією передових західних мікросхем у третіх країнах.

Дистриб'ютори контролюють значну частину продажів галузі мікросхем, і у них, у свою чергу, буде кілька постачальників.

Виробники не завжди зобов'язані відстежувати, куди потрапляє їхня продукція після продажу цим компаніям, хоча деякі конкретні чіпи військового призначення повинні документально відстежуватися.

Загалом митні дані засвідчили, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала чіпсів на суму 1,7 млрд доларів, зокрема на суму 1,2 млрд доларів, вироблену загалом 20 компаніями.

На частку дрібних виробників, зокрема з Європи і США, ймовірно, припадають чіпи на суму 500 млн доларів, - йдеться у матеріалі Bloomberg. Поширити

До топ-20 також увійшли невелика кількість китайських виробників і тайванська компанія Realtek Semiconductor Corp., причому Росія імпортувала продукцію останньої на суму близько 17 мільйонів доларів.

Немає жодних ознак того, що тайванська компанія експортувала чіпи безпосередньо в Росію або знала, що її товари опинилися там.

Митна вартість торгівлі високопріоритетними товарами, можливо, трохи знизилася в другій половині минулого року, що дає змогу припустити, що зусилля США, ЄС і союзників із "Великої сімки" із забезпечення дотримання санкцій щодо Росії, можливо, починають приносити результати, хоча й залишаються вищими за довоєнний рівень.

Intel заявила, що дотримується всіх застосовних експортних правил і санкцій, а її контракти вимагають, щоб клієнти та дистриб'ютори дотримувалися тих самих правил. Компанія проявляє нульову терпимість до обходу своїх вимог.

Представник AMD заявив, що компанія реалізує програми, що запобігають і виправляють післяпродажне переміщення продуктів AMD у незаконні канали та всередині них.

Вона діятиме негайно у відповідь на будь-яку інформацію про продажі в зонах з обмеженим доступом, і змусить дистриб'юторів і клієнтів зробити те саме.

Компанія Texas Instruments заявила, що будь-які поставки її продукції в Росію є незаконними і несанкціонованими.

Спеціальна група контролює продаж і відвантаження продукції, і компанія вживає заходів, якщо дізнається, що дистриб'ютори і клієнти не дотримуються законів про експортний контроль.