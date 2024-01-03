В 2023 году в Украину вернулись 99% выезжавших граждан
Категория
Украина
Дата публикации

В 2023 году в Украину вернулись 99% выезжавших граждан

вокзал
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Источник:  OpenDataBot

Согласно данным Opendatabot, 99% украинцев, выехавших в 2023, вернулись в Украину. За границей сейчас находится около 1% наших граждан - 142 тысячи.

Абсолютное большинство украинцев вернулось на родину в 2023 году

В течение 11 месяцев прошлого года было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.

Что важно понимать, разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%: 142 тысячи.

32,6 млн пересечений государственной границы зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года по данным Администрации Госпогранслужбы. Это на 1,6 млн или 5% больше пересечений границы, чем за соответствующий период 2022 года.

Инфографика возвращений украинцев домой
Фото: opendatabot.ua

Специалисты обращают внимание на то, что всего 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинули страну.

Кроме того, указано, что это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

Так, в 2022 разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель - +114 тыс. граждан и на август - +144 тыс. граждан Украины.

Зеленский назвал одну из ключевых целей государства

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает крайне важной целью возвращение домой украинцев, которые в результате вынуждены были уехать за границу.

Все, что делает наше государство, направлено на защиту жизни в Украине, людей в Украине, нашего народа, который сейчас не только в Украине, сейчас в разных странах мира. Мы благодарны всем, кто приютил наших людей, наших переселенцев из Украины, и это действительно историческая благодарность, которая навсегда сохранит теплые эмоции и сердечность в отношениях со многими государствами. Но цель Украины – это возвращение людей домой, сохранение их связи с Украиной, связи с украинской культурой, связи с нашим обществом

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