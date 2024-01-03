В 2023 году в Украину вернулись 99% выезжавших граждан

Согласно данным Opendatabot, 99% украинцев, выехавших в 2023, вернулись в Украину. За границей сейчас находится около 1% наших граждан - 142 тысячи.

Абсолютное большинство украинцев вернулось на родину в 2023 году

В течение 11 месяцев прошлого года было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.

Что важно понимать, разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%: 142 тысячи.

32,6 млн пересечений государственной границы зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года по данным Администрации Госпогранслужбы. Это на 1,6 млн или 5% больше пересечений границы, чем за соответствующий период 2022 года. Поделиться

Фото: opendatabot.ua

Специалисты обращают внимание на то, что всего 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинули страну.

Кроме того, указано, что это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

Так, в 2022 разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель - +114 тыс. граждан и на август - +144 тыс. граждан Украины. Поделиться

Зеленский назвал одну из ключевых целей государства

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает крайне важной целью возвращение домой украинцев, которые в результате вынуждены были уехать за границу.