В 2023 году в Украину вернулись 99% выезжавших граждан

Согласно данным Opendatabot, 99% украинцев, выехавших в 2023, вернулись в Украину. За границей сейчас находится около 1% наших граждан - 142 тысячи.
Абсолютное большинство украинцев вернулось на родину в 2023 году
В течение 11 месяцев прошлого года было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.
Что важно понимать, разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%: 142 тысячи.
Специалисты обращают внимание на то, что всего 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинули страну.
Кроме того, указано, что это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.
Так, в 2022 разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.
Зеленский назвал одну из ключевых целей государства
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает крайне важной целью возвращение домой украинцев, которые в результате вынуждены были уехать за границу.
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