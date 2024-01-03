У 2023 році до України повернулися 99% громадян, які виїжджали

Згідно з даними Opendatabot, 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України. За кордоном наразі знаходиться близько 1% наших громадян — 142 тисячі.
Абсолютна більшість українців повернулася на батьківщину у 2023 році
Протягом 11 місяців минулого року було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону.
Що важливо розуміти, різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менш як 1%: 142 тисячі.
Фахівців звертають увагу на те, що загалом 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну.
Окрім того, наголошується, що це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.
Зеленський назвав одну з ключових цілей держави
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає вкрай важливою метою повернення додому українців, які через війну змушені були виїхати за кордон.
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