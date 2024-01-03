У 2023 році до України повернулися 99% громадян, які виїжджали
Категорія
Україна
Дата публікації

У 2023 році до України повернулися 99% громадян, які виїжджали

вокзал
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Джерело:  OpenDataBot

Згідно з даними Opendatabot, 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України. За кордоном наразі знаходиться близько 1% наших громадян — 142 тисячі.

Абсолютна більшість українців повернулася на батьківщину у 2023 році

Протягом 11 місяців минулого року було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону.

Що важливо розуміти, різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менш як 1%: 142 тисячі.

32,6 млн перетинів державного кордону зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року за даними Адміністрації Держприкордонслужби. Це на 1,6 млн або 5% більше перетинів кордону, аніж за відповідний період 2022 року.

Інфографіка повернень українців додому
Фото: opendatabot.ua

Фахівців звертають увагу на те, що загалом 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну.

Окрім того, наголошується, що це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 тис. громадян та на серпень — +144 тис. громадян України.

Зеленський назвав одну з ключових цілей держави

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає вкрай важливою метою повернення додому українців, які через війну змушені були виїхати за кордон.

Усе, що робить наша держава, спрямоване на захист життя в Україні, людей в Україні, нашого народу, який зараз не тільки в Україні, який зараз у різних країнах світу. Ми вдячні всім, хто прихистив наших людей, наших переселенців з України, і це справді історична вдячність, яка назавжди збереже теплі емоції та сердечність у відносинах із багатьма державами. Але мета України – це повернення людей додому, збереження їхнього зв’язку з Україною, зв’язку з українською культурою, зв’язку з нашим суспільством

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