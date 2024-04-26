В 2024 году Россия ударила по Украине 9 тыс управляемых авиабомб

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", подчеркнув необходимость для Украины воздушной защиты. Он заявил, что в этом году Россия уже выпустила по территории государства 9 тыс. управляемых авиабомб.

Россия сбросила на Украину 9 тыс КАБов

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны ЗРК Patriot, чтобы оградить территорию государства от ракетных атак РФ.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Нам нужна возможность сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границам. Это возможно. Это также возможно, как и защитить города Украины от российских ракет. Нам срочно требуются комплексы Patriot и ракеты к ним. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский обратил внимание участников "Рамштайна" на то, что вооруженным силам нужна артиллерия, заметив, что "достаточно 155-миллиметрового калибра, чтобы останавливать российские атаки и проводить наши собственные активные операции".

Многие из присутствующих на Рамштайне были солдатами, и вы можете себе представить, что чувствуют наши солдаты, когда им просто нечем ответить на огонь противника. Соотношение один к десяти артиллерии нашей страны и российской армии вдохновляет Путина воевать дальше. Поделиться

Зеленский поблагодарил государства, которые помогают Украине.

Ни одна часть оккупированной территории Украины не должна оставаться безопасной для оккупанта. И я благодарю каждого лидера, чьи решения уже активно работают на передовой — Storm Shadow/SCALP и ATACMS.

Новый "Рамштайн": что известно

26 апреля во время заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") самым высоким приоритетом станет усиление украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайна".

Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет. Поделиться

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, находящиеся под контролем российских оккупантов.

Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.