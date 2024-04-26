У 2024 році Росія вдарила по Україні 9 тис керованих авіабомб

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис керованих авіабомб
Росія скинула на Україну 9 тис КАБів
Зеленський наголосив, що Україні потрібні ЗРК Patriot, аби захистити територію держави від ракетних атак РФ.
Про це президент повідомив у Telegram.
Також Зеленський звернув увагу учасників "Рамштайну" на те, що Збройним Силам потрібна артилерія, зауваживши, що "достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції".
Зеленський подякував державам, які допомагають Україні.
Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій — Storm Shadow/SCALP та ATACMS.
Новий "Рамштайн": що відомо
26 квітня під час засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".
Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.
Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.
Також міністр оборони США оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою 1 млрд дол, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
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