У 2024 році Росія вдарила по Україні 9 тис керованих авіабомб

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис керованих авіабомб

Росія скинула на Україну 9 тис КАБів

Зеленський наголосив, що Україні потрібні ЗРК Patriot, аби захистити територію держави від ракетних атак РФ.

Про це президент повідомив у Telegram.

Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них. Володимир Зеленський Президент УКраїни

Також Зеленський звернув увагу учасників "Рамштайну" на те, що Збройним Силам потрібна артилерія, зауваживши, що "достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції".

Багато з присутніх на "Рамштайні" були солдатами, і ви можете собі уявити, що відчувають наші солдати, коли їм просто нічим відповісти на вогонь противника. Співвідношення один до десяти артилерії нашої країни та російської армії надихає Путіна воювати далі. Поширити

Зеленський подякував державам, які допомагають Україні.

Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій — Storm Shadow/SCALP та ATACMS.

Новий "Рамштайн": що відомо

26 квітня під час засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет. Поширити

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.

Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.