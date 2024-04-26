У 2024 році Росія вдарила по Україні 9 тис керованих авіабомб
Категорія
Україна
Дата публікації

У 2024 році Росія вдарила по Україні 9 тис керованих авіабомб

Володимир Зеленський
Будинок

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис керованих авіабомб

Росія скинула на Україну 9 тис КАБів

Зеленський наголосив, що Україні потрібні ЗРК Patriot, аби захистити територію держави від ракетних атак РФ.

Про це президент повідомив у Telegram.

Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент УКраїни

Також Зеленський звернув увагу учасників "Рамштайну" на те, що Збройним Силам потрібна артилерія, зауваживши, що "достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції".

Багато з присутніх на "Рамштайні" були солдатами, і ви можете собі уявити, що відчувають наші солдати, коли їм просто нічим відповісти на вогонь противника. Співвідношення один до десяти артилерії нашої країни та російської армії надихає Путіна воювати далі.

Зеленський подякував державам, які допомагають Україні.

Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій — Storm Shadow/SCALP та ATACMS.

Новий "Рамштайн": що відомо

26 квітня під час засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет.

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.

Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.

Також міністр оборони США оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою 1 млрд дол, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Логістика та зброя. Зеленський розкрив деталі майбутнього засідання "Рамштайну"
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рамштайн-21. Остін назвав найвищий пріоритет у допомозі Україні
Остін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рамштайн-21. Зеленський закликав партнерів приділити максимальну увагу виробництву зброї
U.S. Department of Defense
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?