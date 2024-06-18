В 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по продвижению в Луганской области

Российские войска активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы позиций украинских воинов противник бросает целые взводы и роты личного состава.
Главные тезисы
- Российские войска активизировали атаки на границы Луганской области, имея значительное преимущество в количестве сил и военной техники.
- Оккупанты планируют захватить населенные пункты в Харьковской области, используя интенсивные штурмовые действия и различные виды оружия, включая химическое.
- Российские захватчики массово стягивают войска и готовятся к наступлению с целью продвижения на Боровую, в частности, используя танковые полки и артиллерию.
- На участке от Райгородки до Нововодяного фиксируется нарастание ударного кулака армии РФ, этот участок является одним из самых интенсивных по направлению наступления врага.
- Несмотря на оборонительную линию, ОШБр сталкивается с интенсивными штурмовыми действиями российских войск, которые усиливают атаки с целью прорыва в оборону ВСУ.
Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганской области
Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, КАБы и химическое оружие.
По словам военных, полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной, является одним из самых интенсивных участков наступления врага.
С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — "трехсотые". Однако эти потери враг компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат еженедельно.
Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте
Согласно данным DeepState, российские захватчики согнали 10 000 солдат и увезли 450 единиц военной техники на участок от Райгородки до Нововодяного. Противник готовит новое наступление на поселок Боровая Харьковской области.
По их словам, цель врага очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Борову.
DeepState обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день протяжную оборонительную линию на этом направлении держит 3 ОШБр.
Однако нельзя забывать о том, что российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве личного состава, стягивают новые подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия по всей полосе наступления.
Как отмечают аналитики, на указанном участке фронта оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.
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