В 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по продвижению в Луганской области
Категория
Украина
Дата публикации

В 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по продвижению в Луганской области

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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Российские войска активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы позиций украинских воинов противник бросает целые взводы и роты личного состава.

Главные тезисы

  • Российские войска активизировали атаки на границы Луганской области, имея значительное преимущество в количестве сил и военной техники.
  • Оккупанты планируют захватить населенные пункты в Харьковской области, используя интенсивные штурмовые действия и различные виды оружия, включая химическое.
  • Российские захватчики массово стягивают войска и готовятся к наступлению с целью продвижения на Боровую, в частности, используя танковые полки и артиллерию.
  • На участке от Райгородки до Нововодяного фиксируется нарастание ударного кулака армии РФ, этот участок является одним из самых интенсивных по направлению наступления врага.
  • Несмотря на оборонительную линию, ОШБр сталкивается с интенсивными штурмовыми действиями российских войск, которые усиливают атаки с целью прорыва в оборону ВСУ.

Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганской области

Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, КАБы и химическое оружие.

По словам военных, полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной, является одним из самых интенсивных участков наступления врага.

Ближайшая задача окупантов — выйти в населенные пункты Чернещина — Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Борова, — написали в Третьей штурмовой.

С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — "трехсотые". Однако эти потери враг компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат еженедельно.

Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте

Согласно данным DeepState, российские захватчики согнали 10 000 солдат и увезли 450 единиц военной техники на участок от Райгородки до Нововодяного. Противник готовит новое наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Враг нарастил ударный кулак для наступления на Боровую. На участке от Райгородки до Нововодяного кацапы нарастили до 10 000 личного состава и около 450 ВВТ, из которых 200 артсистем, говорится в сообщении аналитиков.

По их словам, цель врага очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Борову.

DeepState обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день протяжную оборонительную линию на этом направлении держит 3 ОШБр.

Однако нельзя забывать о том, что российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве личного состава, стягивают новые подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия по всей полосе наступления.

Как отмечают аналитики, на указанном участке фронта оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "ЧВК патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14. Последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ, — говорится в сообщении.

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