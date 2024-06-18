В 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по продвижению в Луганской области

Российские войска активизировали атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. На штурмы позиций украинских воинов противник бросает целые взводы и роты личного состава.

Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганской области

Россияне наступают танковыми полками, привлекают значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Также оккупанты применяют FPV, КАБы и химическое оружие.

По словам военных, полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной, является одним из самых интенсивных участков наступления врага.

Ближайшая задача окупантов — выйти в населенные пункты Чернещина — Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Борова, — написали в Третьей штурмовой. Поделиться

С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 — "трехсотые". Однако эти потери враг компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат еженедельно.

Армия РФ собрала "ударный кулак" на фронте

Согласно данным DeepState, российские захватчики согнали 10 000 солдат и увезли 450 единиц военной техники на участок от Райгородки до Нововодяного. Противник готовит новое наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Враг нарастил ударный кулак для наступления на Боровую. На участке от Райгородки до Нововодяного кацапы нарастили до 10 000 личного состава и около 450 ВВТ, из которых 200 артсистем, говорится в сообщении аналитиков. Поделиться

По их словам, цель врага очевидна — попытка повторить прошлогоднее наступление на Борову.

DeepState обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день протяжную оборонительную линию на этом направлении держит 3 ОШБр.

Однако нельзя забывать о том, что российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве личного состава, стягивают новые подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия по всей полосе наступления.

Как отмечают аналитики, на указанном участке фронта оккупанты развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.