Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

В Луганской ОВА добавляют, что тем временем учителя и преподаватели, работающие на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и учащимся старших классов "Основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

Россияне продолжают переписывать историю и создавать параллельную реальность, чтобы промывать мозги населению временно оккупированных территорий.

В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.

В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.

Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.

В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких педагогах, которые занимаются промыванием мозгов украинских детей.