В Луганске россияне заставляют студентов становиться операторами БПЛА — ОВА
Категория
Украина
Дата публикации

В Луганске россияне заставляют студентов становиться операторами БПЛА — ОВА

Артем Лисогор / Луганская ОВА
БПЛА
Читати українською

Так называемое высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году приступит к подготовке техников и операторов беспилотных авиационных систем.

Главные тезисы

  • На оккупированных территориях Россия учит студентов руководить беспилотниками и учить антизападную риторику
  • Российские учителя и преподаватели проходят обучение, чтобы пропагандировать собственную версию истории и отвергать существование Украины.
  • Образовательная система на оккупированных территориях используется для манипулирования массами и изменения сознания украинской молодежи.

В так называемом "вузе" Луганска уже создали авиапарк беспилотников

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что на кафедре "вуза" уже создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки.

Кроме того, другие студенты уже изучают дисциплину "Основы применения беспилотных летательных систем", а также посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

В Луганской ОВА добавляют, что тем временем учителя и преподаватели, работающие на Россию, проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам вузов и учащимся старших классов "Основы российской государственности" - пропагандистские лекции с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Оккупанты напечатают для украинских школьников по этому пособие по истории "Новороссии"

Россияне продолжают переписывать историю и создавать параллельную реальность, чтобы промывать мозги населению временно оккупированных территорий.

В России планируют выпустить пособие по «истории новороссии: с давних времен до наших дней.

В нем враг будет доказывать существование какой-то отдельной русской цивилизации и ее права на захваченные земли.

Отмечается, что, в традициях россиян, существование других народов будет отвергаться.

В то же время, российские учителя по ВТО проходят обучение, чтобы в дальнейшем читать курс студентам фейковых вузов и ученикам старших классов «основы российской государственности» — пропагандистские лекции с антизападной риторикой, в которых отрицается существование Украины.

Центр национального сопротивления призвал сообщать о таких педагогах, которые занимаются промыванием мозгов украинских детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Соратница Аксенова получила подозрение от СБУ за милитарную пропаганду среди школьников
СБУ
Григорян
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В МОН предупредили о фейке по сбору данных школьников для реестра призывников
Министерство образования и науки Украины
МОН
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские пропагандисты придумали для украинских школьников с ВОТ "патриотический" флешмоб
ВОТ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?