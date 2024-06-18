У Луганську росіяни примушують студентів ставати операторами БПЛА — ОВА

Так званий вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.

У так званому “виші“ Луганська вже створили авіапарк безпілотників

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.

Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".

В Луганській ОВА додають, що тим часом вчителі і викладачі, які працюють на Росію, проходять навчання, аби надалі читати курс студентам вишів та учням старших класів "Основи російської державності" — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.

Окупанти надрукують для українських школярів з ТОТ посібник з історії "Новоросії"

Росіяни продовжують переписувати історію й створювати паралельну реальність, аби промивати мізки населенню тимчасово окупованих територій.

У Росії планують випустити посібник з «історії новоросії: від давніх-давен до наших днів.

В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.

Зазначається, що, в традиціях росіян, існування інших народів буде відкидатись.

Водночас російські вчителі з ТОТ проходять навчання, аби надалі читати курс студентам фейкових вишів та учням старших класів «основи російської державності» — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, в яких заперечується існування України.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про таких «педагогів», які займаються промиванням мізків українських дітей.