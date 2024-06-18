У 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо просування на Луганщині

Російські війська активізували атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. На штурми позицій українських воїнів противник кидає цілі взводи та роти особового складу.
Головні тези:
- Російські війська активізували атаки на кордони Луганської області, маючи значну перевагу у кількості сил та військової техніки.
- Окупанти планують захопити населені пункти на Харківщині, використовуючи інтенсивні штурмові дії та різні види зброї, включаючи хімічну.
- Російські загарбники масово стягують війська та готуються до наступу з метою просування на Борову, зокрема використовуючи танкові полки та артилерію.
- На ділянці від Райгородки до Нововодяного фіксується наростання ударного кулака армії РФ, ця ділянка є однією з найінтенсивніших у напрямку наступу ворога.
- Попри оборонну лінію, 3 ОШБр стикається з інтенсивними штурмовими діями російських військ, які посилюють атаки з метою прориву в оборону ЗСУ.
Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини
Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, КАБи й хімічну зброю.
За словами військових, смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.
Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — "трьохсоті". Однак ці втрати ворог компенсує поповненням живої сили у кількості 250 — 400 солдат щотижня.
Армія РФ зібрала "ударний кулак" на фронті
Згідно з даними DeepState, російські загарбники зігнали 10 000 солдатів та звезли 450 одиниць військової техніки на ділянку від Райгородки до Нововодяного. Противник готує новий наступ на селище Борова, що на Харківщині.
За їхніми словами, мета ворога очевидна − спроба повторити минулорічний наступ на Борову.
DeepState звертає увагу на те, що станом на сьогодні протяжну оборонну лінію на цьому напрямку тримає 3 ОШБр.
Однак не можна забувати про те, що російські загарбники мають значну перевагу у кількості особового складу, стягують нові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу.
Як зазначають аналітики, на вказаній ділянці фронту окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.
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