У 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо просування на Луганщині

Російські війська активізували атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. На штурми позицій українських воїнів противник кидає цілі взводи та роти особового складу.

Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини

Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, КАБи й хімічну зброю.

За словами військових, смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Найближче завдання окупантів — вийти до населених пунктів Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова, — написали в Третій штурмовій. Поширити

Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — "трьохсоті". Однак ці втрати ворог компенсує поповненням живої сили у кількості 250 — 400 солдат щотижня.

Армія РФ зібрала "ударний кулак" на фронті

Згідно з даними DeepState, російські загарбники зігнали 10 000 солдатів та звезли 450 одиниць військової техніки на ділянку від Райгородки до Нововодяного. Противник готує новий наступ на селище Борова, що на Харківщині.

Ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову. На ділянці від Райгородки до Нововодяного кацапи наростили до 10 000 особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем, — йдеться в повідомленні аналітиків. Поширити

За їхніми словами, мета ворога очевидна − спроба повторити минулорічний наступ на Борову.

DeepState звертає увагу на те, що станом на сьогодні протяжну оборонну лінію на цьому напрямку тримає 3 ОШБр.

Однак не можна забувати про те, що російські загарбники мають значну перевагу у кількості особового складу, стягують нові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу.

Як зазначають аналітики, на вказаній ділянці фронту окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.