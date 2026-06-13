В Албании усиливаются протесты против строительства зятем Трампа роскошного курорта
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Мир
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В Албании усиливаются протесты против строительства зятем Трампа роскошного курорта

Албания
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Источник:  Reuters

13 июня около 200 протестующих снесли металлические ограждения и заграждения из колючей проволоки, окружавшие строительную площадку элитного курорта на Адриатическом побережье Албании.

Главные тезисы

  • Жители села Ррйолле в Албании протестуют против строительства роскошного курорта, разрешенного зятем президента США Дональда Трампа.
  • Протестующие требуют компенсацию за конфискацию земли под строительство курорта, организовывая акции протеста и снося ограждения.

Албанцы протестуют против постройки Кушнером элитного курорта

Албанцы уже несколько недель протестуют против запланированного строительства роскошного курорта, поддерживаемого компанией, связанной с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, неподалеку от Влеры, которая славится своими фламинго и местом гнездования черепах.

В субботу жители села Ррёлл, расположенного в районе песчаных пляжей и сосновых лесов на северо-западе Албании, устроили акцию протеста против очередного строительного проекта, утверждая, что его реализуют на их конфискованной земле.

Они махали албанскими национальными флагами и восклицали "Революция", срывая ограждение. Между ними и полицией вспыхнули стычки, но правоохранители не помешали им демонтировать ограждение.

Протесты не прекратятся, пока жители села Ррйолл не получат компенсацию. Нас 200 семей, чьи земли были конфискованы, — сказал 56-летний Зекке Николле Шуллани, один из протестующих уже несколько месяцев землевладельцев.

В июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд. евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на отдаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты по его влиянию.

Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры по обеспечению соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.

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