В Албанії посилюються протести проти будівництва зятем Трампа розкішного курорту

13 червня близько 200 протестувальників знесли металеві огорожі та загородження з колючого дроту, що оточували будівельний майданчик елітного курорту на Адріатичному узбережжі Албанії.

Албанці протестують проти побудови Кушнером елітного курорту

Албанці вже кілька тижнів протестують проти запланованого будівництва розкішного курорту, що підтримується компанією, пов'язаною з Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, неподалік від Вльори, яка славиться своїми фламінго та місцем гніздування черепах.

У суботу мешканці села Ррйолл, розташованого в районі піщаних пляжів і соснових лісів на північному заході Албанії, влаштували акцію протесту проти чергового будівельного проєкту, стверджуючи, що його реалізують на їхній конфіскованій землі.

Вони махали албанськими національними прапорами та вигукували "Революція", зриваючи огорожу. Між ними та поліцією спалахнули сутички, але правоохоронці не завадили їм демонтувати огорожу.

Протести не припиняться, доки мешканці села Ррйолл не отримають компенсацію. Нас 200 сімей, чиї землі були конфісковані, — сказав 56-річний Зеке Ніколле Шуллані, один із землевласників, які протестують уже кілька місяців. Поширити

У червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.