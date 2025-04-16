В Антарктиде заметили египетскую цаплю — уникальные фото

У станции "Академик Вернадский" украинские полярники увидели египетскую цаплю. Что важно понимать, она живет на всех континентах, кроме ледяного.
Главные тезисы
- Птица имеет небольшие размеры, а размах крыльев до метра.
- Она покрыта белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеет бежево-желтоватый оттенок.
Антарктиду посетила египетская цапля
Впечатлениями от встречи с птицей поделилась биологиня 30-й УАЭ Зоя Швыдка.
По ее словам, она и команда готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на станции.
Что важно понимать, египетская цапля обитает в обоих полушариях, однако чаще ее можно заметить в тропиках и субтропиках.
Около 100 лет назад она переместилась в Западное полушарие и Австралию, и теперь не живет только в Антарктике.
Размеры такой цапли действительно миниатюрны: длина — до 50 см, а размах крыльев — до метра.
В большинстве случаев они покрыты белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеют бежево-желтоватый оттенок.
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