В Антарктиде заметили египетскую цаплю — уникальные фото

У станции "Академик Вернадский" украинские полярники увидели египетскую цаплю. Что важно понимать, она живет на всех континентах, кроме ледяного.

Антарктиду посетила египетская цапля

Впечатлениями от встречи с птицей поделилась биологиня 30-й УАЭ Зоя Швыдка.

По ее словам, она и команда готовились к морскому выходу на лодках и ждали коллег на станции.

Несколько человек пошли к причалу, и вдруг с той стороны вылетело что-то необычное: кажется, я начала фотографировать раньше, чем поняла, что это за животное. Но мысль была как раз о цапле, ведь в Украине много занималась водно-болотными птицами, а у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото разглядела, что это действительно она, — рассказывает Зоя Швыдка. Поделиться

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Что важно понимать, египетская цапля обитает в обоих полушариях, однако чаще ее можно заметить в тропиках и субтропиках.

Около 100 лет назад она переместилась в Западное полушарие и Австралию, и теперь не живет только в Антарктике.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Возможно, все потому, что на ледяном континенте нет любимых животных — диких или домашних копытных. Именно на их спинах птица любит сидеть: от слонов и буйволов до лошадей и зебр. Поделиться

Размеры такой цапли действительно миниатюрны: длина — до 50 см, а размах крыльев — до метра.

В большинстве случаев они покрыты белыми перьями, но на голове, спине и зобе имеют бежево-желтоватый оттенок.