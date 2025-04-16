В Антарктиді помітили єгипетську чаплю — унікальні фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

В Антарктиді помітили єгипетську чаплю — унікальні фото

До Антарктиди завітала єгипетська чапля
Джерело:  online.ua

Поблизу станції "Академік Вернадський" українські полярники побачили єгипетську чаплю. Що важливо розуміти, вона мешкає на всіх континентах, окрім крижаного.

Головні тези:

  • Птах має невеликі розміри, а розмах крил до метра.
  • Він вкритий білим пір'ям, але на голові, спині та зобі має бежево-жовтуватий відтінок.

До Антарктиди завітала єгипетська чапля

Враженнями від зустрічі з птахом поділилася біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

За її словами, вона та команда готувалися до морського виходу на човнах і чекали колег надворі біля станції.

Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина. Але думка була якраз про чаплю, адже в Україні багато займалася водно–болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона, — розповідає Зоя Швидка.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Що важливо розуміти, єгипетська чапля мешкає в обох півкулях, однак найчастіше її можна помітити у тропіках та субтропіках.

Близько 100 років тому вона перемістилася у Західну півкулю та Австралію, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Можливо, все тому, що на крижаному континенті немає її улюблених тварин — диких чи домашніх копитних. Саме на їхніх спинах птаха полюбляє сидіти: від слонів і буйволів до коней та зебр.

Розміри такої чаплі дійсно мініатюрні: довжина — до 50 см, а розмах крил — до метра.

У більшості випадків вони вкриті білим пір'ям, але на голові, спині та зобі мають бежево-жовтуватий відтінок.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Які тварини здатні пережити людство ― відповідь біологів
Акула
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи пиячать тварини у дикій природі ― вчені дали неочікувану відповідь
Шимпанзе
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вважались вимерлими. Які рідкісні тварини досі живуть поряд з нами
Довгодзьоба єхидна Аттенборо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?