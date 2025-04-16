В Антарктиді помітили єгипетську чаплю — унікальні фото

Поблизу станції "Академік Вернадський" українські полярники побачили єгипетську чаплю. Що важливо розуміти, вона мешкає на всіх континентах, окрім крижаного.
Головні тези:
- Птах має невеликі розміри, а розмах крил до метра.
- Він вкритий білим пір'ям, але на голові, спині та зобі має бежево-жовтуватий відтінок.
До Антарктиди завітала єгипетська чапля
Враженнями від зустрічі з птахом поділилася біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.
За її словами, вона та команда готувалися до морського виходу на човнах і чекали колег надворі біля станції.
Що важливо розуміти, єгипетська чапля мешкає в обох півкулях, однак найчастіше її можна помітити у тропіках та субтропіках.
Близько 100 років тому вона перемістилася у Західну півкулю та Австралію, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.
Розміри такої чаплі дійсно мініатюрні: довжина — до 50 см, а розмах крил — до метра.
У більшості випадків вони вкриті білим пір'ям, але на голові, спині та зобі мають бежево-жовтуватий відтінок.
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