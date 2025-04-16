В Антарктиді помітили єгипетську чаплю — унікальні фото

Поблизу станції "Академік Вернадський" українські полярники побачили єгипетську чаплю. Що важливо розуміти, вона мешкає на всіх континентах, окрім крижаного.

До Антарктиди завітала єгипетська чапля

Враженнями від зустрічі з птахом поділилася біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

За її словами, вона та команда готувалися до морського виходу на човнах і чекали колег надворі біля станції.

Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина. Але думка була якраз про чаплю, адже в Україні багато займалася водно–болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона, — розповідає Зоя Швидка. Поширити

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Що важливо розуміти, єгипетська чапля мешкає в обох півкулях, однак найчастіше її можна помітити у тропіках та субтропіках.

Близько 100 років тому вона перемістилася у Західну півкулю та Австралію, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Можливо, все тому, що на крижаному континенті немає її улюблених тварин — диких чи домашніх копитних. Саме на їхніх спинах птаха полюбляє сидіти: від слонів і буйволів до коней та зебр. Поширити

Розміри такої чаплі дійсно мініатюрні: довжина — до 50 см, а розмах крил — до метра.

У більшості випадків вони вкриті білим пір'ям, але на голові, спині та зобі мають бежево-жовтуватий відтінок.