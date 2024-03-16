В атмосфере Земли после запуска ракеты Илона Маска появилась странная спираль

Фотографы из Исландии и Норвегии зафиксировали странное аномальное явление, которое выглядело жутко и напоминало спиральную галактику или корабль инопланетян.

В атмосфере появилась удивительная спираль

Внезапно возникший объект в виде синей спирали затем так же быстро исчез.

Таинственная спираль в небе имеет простое объяснение. Она образовалась в результате запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск.

Как утверждают исследователи, после того, как ракета завершила миссию, она активизировала двигатели и выбросила лишнее топливо во время приводки в Тихий океан.

Топливо замерзло и кристаллизовалось в форме спирали, которую затем осветило Солнце. Поскольку ступень ракеты вращалась, образовалась спираль из замерзших частиц топлива.

Такое явление было хорошо видно на севере Европы из-за того, что ракета опускалась над Северным Ледовитым океаном.

Во время запуска ракета доставила на околоземную орбиту 53 небольших спутника.

Что известно о появлении таинственных явлений после запуска ракет Илона Маска

На самом деле ракеты компании SpaceX не впервые создают в ночном небе объекты, напоминающие спиральные галактики или НЛО. Таких случаев известно несколько. Эксперты утверждают, что это обычный результат запусков ракет "Маска".

В январе 2023 года после запуска спутника голубая спираль появилась над Маунакеа на Гавайях. Она меняла свою форму и с маленькой точки превратилась в постепенно исчезающую спираль. Это явление зафиксировано на камеру телескопа Subaru.

В июне 2022 года другая голубая спираль, двигавшаяся по небу Новой Зеландии, озадачила зрителей, считавших, что это может быть объектом инопланетян.

Спиральный столб газа осветил небо над Нельсоном, городом на краю Южного острова Новой Зеландии, и прошел 466 миль (750 км) к югу до острова Стюарт.

По данным spaceweather.com, эти спирали являются "обычным побочным продуктом" операций SpaceX и являются обычным зрелищем над Тихим океаном.