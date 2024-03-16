В атмосфері Землі після запуску ракети Ілона Маска зʼявилася дивна спіраль

Фотографи з Ісландії та Норвегії зафіксували дивне аномальне явище, що мало моторошний вигляд і нагадувало спіральну галактику або корабель інопланетян.

В атмосфері зʼявилася дивна спіраль

Об'єкт у вигляді синьої спіралі, який раптово виник, потім так само швидко зник.

Таємнича спіраль на небі має просте пояснення. Вона утворилася внаслідок запуску ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск.

Як стверджують дослідники, після того, як ракета завершила місію, вона активізувала двигуни і викинула зайве паливо під час приводнення в Тихий океан.

Паливо замерзло й кристалізувалося у формі спіралі, яку потім освітило Сонце. Оскільки щабель ракети обертався, утворилася спіраль із замерзлих частинок палива.

Таке явище було добре видно на півночі Європи через те, що ракета опускалася над Північним Льодовитим океаном.

Під час запуску ракета доставила на навколоземну орбіту 53 невеликі супутники.

Що відомо про появу таємничих явищ після запуску ракет Ілона Маска

Насправді, ракети компанії SpaceX не вперше створюють у нічному небі об'єкти, що нагадують спіральні галактики або НЛО. Таких випадків відомо кілька. Експерти стверджують, що це звичайний результат запусків ракет Маска.

У січні 2023 року після запуску супутника блакитна спіраль з'явилася над Маунакеа на Гаваях. Вона змінювала свою форму і з маленької точки перетворилася на спіраль, яка поступово зникала. Це явище зафіксували на камеру телескопа Subaru.

У червні 2022 року інша блакитна спіраль, яка рухалася небом Нової Зеландії, спантеличила глядачів, які вважали, що це може бути об'єктом інопланетян.

Спіральний стовп газу освітив небо над Нельсоном, містом на краю Південного острова Нової Зеландії, і пройшов 466 миль (750 км) на південь до острова Стюарт.

За даними spaceweather.com, ці спіралі є «звичайним побічним продуктом» операцій SpaceX і є звичайним видовищем над Тихим океаном.