Исследователи недавно сделали открытие в провинции Чубут в Австралии, обнаружив окаменелость птерозавра в возрасте 178 млн лет.

Что известно об открытии нового вида птеродактилов

Отмечается, что найденные окаменевшие останки принадлежали неизвестному до сих пор, уникальному виду птерозавров.

В материале подчеркивается, что эволюция птерозавров проходила в Юрском периоде, а найденные ранее самые ранние окаменелости относят к позднему юрскому периоду, около 160 млн лет назад.

Открытый вид птерозавров уже получил название Melkamter pateko.

Птеродактиль

Исследователи полагают, что этот вид существовал в конце раннего юрского периода. В настоящее время ученые предполагают, что птеродактили существовали гораздо дольше, чем считалось до сих пор.

Чем особен открыт новый вид птеродактилей

Окаменевшие останки были найдены в глубине материка, вдали от побережья, что не типично для птеродактилов, поскольку большинство из них обитало вблизи моря и питалось преимущественно морскими существами.

Между тем Melkamter pateko, скорее всего, питался насекомыми.

Это позволяет предположить, что птеродактилоиды могли зарождаться во внутренних районах, а не обязательно у побережья.

Возможно, что ранняя специализация на высокомобильной добыче, такой как летающие насекомые способствовала эволюционному успеху птеродактилоидов, предполагает ведущий автор исследования Александра Фернандеш.