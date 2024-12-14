Исследователи недавно сделали открытие в провинции Чубут в Австралии, обнаружив окаменелость птерозавра в возрасте 178 млн лет.
Главные тезисы
- Открытие нового вида птеродактилей Melkamter pateko в Австралии указывает на их специализацию на насекомых как источнике пищи.
- Окаменелости свидетельствуют о более раннем распространении птеродактилей во внутренних районах, а не только у моря.
- Найденные окаменелости Melkamter pateko предполагают, что птеродактили существовали гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
- Открытие нового вида птеродактилей в глубине материка, далеко от моря, свидетельствует о возможности зарождения птеродактилей во внутренних районах.
- Возможно, что ранняя специализация на насекомых способствовала эволюционному успеху птеродактилей нового вида Melkamter pateko.
Что известно об открытии нового вида птеродактилов
Отмечается, что найденные окаменевшие останки принадлежали неизвестному до сих пор, уникальному виду птерозавров.
В материале подчеркивается, что эволюция птерозавров проходила в Юрском периоде, а найденные ранее самые ранние окаменелости относят к позднему юрскому периоду, около 160 млн лет назад.
Открытый вид птерозавров уже получил название Melkamter pateko.
Исследователи полагают, что этот вид существовал в конце раннего юрского периода. В настоящее время ученые предполагают, что птеродактили существовали гораздо дольше, чем считалось до сих пор.
Чем особен открыт новый вид птеродактилей
Окаменевшие останки были найдены в глубине материка, вдали от побережья, что не типично для птеродактилов, поскольку большинство из них обитало вблизи моря и питалось преимущественно морскими существами.
Между тем Melkamter pateko, скорее всего, питался насекомыми.
Это позволяет предположить, что птеродактилоиды могли зарождаться во внутренних районах, а не обязательно у побережья.
Возможно, что ранняя специализация на высокомобильной добыче, такой как летающие насекомые способствовала эволюционному успеху птеродактилоидов, предполагает ведущий автор исследования Александра Фернандеш.
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