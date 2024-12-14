Дослідники нещодавно зробили відкриття в провінції Чубут в Австралії, знайшовши скам'янілості птерозавра віком 178 млн років.

Що відомо про відкриття нового виду птеродактилів

Зазначається, що знайдені скам’янілі рештки належали невідомому досі, унікальному виду птерозаврів.

У матеріалі підкреслюється, що еволюція птерозаврів проходила у Юрському періоді, а знайдені до цього найбільш ранні скам’янілості відносять до пізнього юрського періоду, близько 160 млн років тому.

Відкритий новий вид птерозаврів вже отримав назву Melkamter pateko.

Птеродактиль

Дослідники вважають, що цей вид існував наприкінці раннього юрського періоду. Наразі науковці припускають, що птеродактилі існували набагато довше, ніж вважалось досі.

Чим особливий відкритий новий вид птеродактилів

Скам'янілі останки були знайдені в глибині материка, далеко від узбережжя, що не типово для птеродактилів, оскільки більшість з них мешкала поблизу моря і харчувалась переважно морськими істотами.

Між тим Melkamter pateko, скоріш за все, харчувався комахами.

Це дає змогу припустити, що птеродактилоїди могли зароджуватися у внутрішніх районах, а не обов'язково поблизу узбережжя.

Можливо, що рання спеціалізація на високомобільній здобичі, такій як комахи, що літають, сприяла еволюційному успіху птеродактилоїдів, припускає провідний автор дослідження Александра Фернандеш.