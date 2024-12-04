В Азии обнаружили ранее неизвестный вид человека

Что удалось узнать о новом виде человека

По предварительным данным, такие люди жили 200-160 тыс. лет назад, пишет Studyfinds.

Ученые часто называют их Juluren — что значит "люди с большой головой".

Что важно понимать, наиболее заметная особенность древнего вида — объем черепа около 1700 миллилитров — значительно больше, чем у других известных видов древних людей и многих современных.

Эти древние люди жили на территории нынешнего северного Китая во время большого ледникового периода, когда температура была примерно на 4 ° C ниже, чем сегодня. Данные свидетельствуют о том, что они были хорошими охотниками, особенно на лошадей, и отлично умели возделывать добычу, сказано в сообщении. Поделиться

Фото: скриншот

Почему это открытие крайне важно

По словам ученых, оно бросает вызов пониманию эволюции мозга.

Следует обратить внимание на то, что существование такого большого мозга на раннем этапе человеческой истории предполагает, что увеличение размера мозга не было простой линейной прогрессией.

Разные же группы людей могли развить больший мозг независимо и по разным причинам.

Возможно, наиболее интригующим является то, что Juluren связан с загадочными денисовцами, известными преимущественно по свидетельствам ДНК и несколькими ископаемыми останками, найденными в Сибири. Эта связь предполагает, что широко распространенная популяция людей с большим мозгом существовала на большей части Восточной Азии в конце четвертичного периода, сказано в сообщении. Поделиться

Как отмечают ученые, подобно части древней головоломки, каждое новое открытие окаменелостей помогает дополнить картину эволюции человека.