В Азии обнаружили ранее неизвестный вид человека

Иностранные ученые смогли идентифицировать окаменелости нового вида древних людей, живших в Восточной Азии. Ключевое их отличие – чрезвычайно большая голова.
Главные тезисы
- Этот вид людей жил на планете около 200–160 тыс. лет назад.
- Древние люди, известные как Juluren, имели объем черепа примерно 1700 миллилитров.
- Ученые полагают, что открытие нового вида человека с большим мозгом бросает вызов пониманию эволюции мозга.
Что удалось узнать о новом виде человека
По предварительным данным, такие люди жили 200-160 тыс. лет назад, пишет Studyfinds.
Ученые часто называют их Juluren — что значит "люди с большой головой".
Что важно понимать, наиболее заметная особенность древнего вида — объем черепа около 1700 миллилитров — значительно больше, чем у других известных видов древних людей и многих современных.
Почему это открытие крайне важно
По словам ученых, оно бросает вызов пониманию эволюции мозга.
Следует обратить внимание на то, что существование такого большого мозга на раннем этапе человеческой истории предполагает, что увеличение размера мозга не было простой линейной прогрессией.
Разные же группы людей могли развить больший мозг независимо и по разным причинам.
Как отмечают ученые, подобно части древней головоломки, каждое новое открытие окаменелостей помогает дополнить картину эволюции человека.
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