В Азії виявили раніше невідомий вид людини

Що вдалося дізнатися про новий вид людини

За попередніми даними, загадані люди жили 200-160 тис. років тому, пише Studyfinds.

Науковці доволі часто називають їх Juluren — що означає "люди з великою головою".

Що важливо розуміти, найбільш помітна особливість стародавнього виду — об'єм черепа близько 1700 мілілітрів — значно більший, ніж в інших відомих видів стародавніх людей і багатьох сучасних.

Ці стародавні люди жили на території нинішнього північного Китаю під час великого льодовикового періоду, коли температура була приблизно на 4°C нижчою, ніж сьогодні. Дані свідчать про те, що вони були хорошими мисливцями, особливо на коней, і відмінно вміли обробляти здобич, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Чому це відкриття є вкрай важливим

За словами науковців, воно кидає виклик розумінню еволюції мозку.

Варто звернути увагу на те, що існування такого великого мозку на ранньому етапі людської історії передбачає, що збільшення розміру мозку не було простою лінійною прогресією.

Натомість різні групи людей могли розвинути більший мозок незалежно і з різних причин.

Можливо, найбільш інтригуючим є те, що Juluren пов'язані із загадковими денисівцями, відомими переважно за свідченнями ДНК і кількома викопними рештками, знайденими в Сибіру. Цей зв'язок припускає, що широко поширена популяція людей з великим мозком існувала на більшій частині Східної Азії наприкінці четвертинного періоду, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають вчені, подібно до частин стародавньої головоломки, кожне нове відкриття скам'янілостей допомагає доповнити картину еволюції людини.