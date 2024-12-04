В Азії виявили раніше невідомий вид людини

Іноземні вчені змогли ідентифікувати скам'янілості нового виду стародавніх людей, які колись жили у Східній Азії. Ключова їхня відмінність - надзвичайно велика голова.
Головні тези:
- Цей вид людей жив на планеті близько 200-160 тис. років тому.
- Стародавні люди, відомі як Juluren, мали об'єм черепа приблизно 1700 мілілітрів.
- Вчені вважають, що відкриття нового виду людини з великим мозком кидає виклик розумінню еволюції мозку.
Що вдалося дізнатися про новий вид людини
За попередніми даними, загадані люди жили 200-160 тис. років тому, пише Studyfinds.
Науковці доволі часто називають їх Juluren — що означає "люди з великою головою".
Що важливо розуміти, найбільш помітна особливість стародавнього виду — об'єм черепа близько 1700 мілілітрів — значно більший, ніж в інших відомих видів стародавніх людей і багатьох сучасних.
Чому це відкриття є вкрай важливим
За словами науковців, воно кидає виклик розумінню еволюції мозку.
Варто звернути увагу на те, що існування такого великого мозку на ранньому етапі людської історії передбачає, що збільшення розміру мозку не було простою лінійною прогресією.
Натомість різні групи людей могли розвинути більший мозок незалежно і з різних причин.
Як зазначають вчені, подібно до частин стародавньої головоломки, кожне нове відкриття скам'янілостей допомагає доповнити картину еволюції людини.
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